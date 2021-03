La población gitana aprende a instalar fibra óptica en Almería

Arranca el curso de “Instalador/a de Fibra Óptica hasta el Hogar”, itinerario formativo de tres meses de duración que alterna la formación teórica y la formación práctica en entornos laborales reales para favorecer la inserción laboral de la población gitana.

A la inauguración han asistido diferentes responsables institucionales de Almería: Paula Laynez, Concejal del Ayuntamiento de Almería, Lola Ramón Alonso, Coordinadora de Fundación Secretariado Gitano Almería, Raúl Maldonado Director territorial de Orange y Carlos Fernández como representante de Fundación Magtel.

Esta formación es impulsada por la Fundación Secretariado Gitano y Fundación Orange y financiada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, con la colaboración de Fundación Magtel, para la cualificación profesional de ocho jóvenes gitanos y gitanas beneficiarios de la Garantía Juvenil y que tiene como objetivo el dotar a los/as participantes de las competencias y conocimientos necesarios para el montaje de instalaciones de Fibra Óptica hasta el Hogar.

Esta es la octava formación en este sector que Fundación Secretariado realiza junto con Fundación Orange y Fundación Magtel. Comenzamos en el 2018 en Granada y Jerez y, tras el éxito obtenido, durante los años 2019 y 2020 se han realizado varias formaciones en La Línea, Madrid, Badajoz y Sevilla.

La instalación de Fibra Óptica tiene una fuerte demanda debido al despliegue y mantenimiento que la empresa Magtel y sus proveedores realizan para la operadora de Telecomunicaciones Orange en diferentes zonas de España.

El curso de 285 horas de formación comprende una fase inicial de teoría donde los alumnos/as aprenden contenidos relacionados con la configuración de las instalaciones, los equipos que conforman la red, etc, pudiendo realizar pruebas, medidas, fusiones y simulaciones de instalaciones tanto en el exterior como en el interior de centrales. Esta parte se completa con un mes de prácticas profesionales no laborales con la empresa de instalaciones Magtel, colaboradora con la Operadora de Telecomunicaciones Orange. De esta forma se garantiza que el contenido de las prácticas no laborales permite la adquisición y el desarrollo de las competencias profesionales asociadas a la ocupación de Instalador/a de Fibra Óptica. De este modo se podrá conseguir que cada vez más personas gitanas se incorporen al mercado laboral en igualdad de condiciones y en sectores con oportunidades laborales.

Este nuevo curso consolida la colaboración entre la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Orange para el desarrollo de acciones de formación en el sector de la fibra óptica, en el que se han alcanzado altas cotas de inserción laboral y cuyo nivel de satisfacción por parte de los participantes ha sido muy elevado. Durante el año 2021 se continuará con esta colaboración comenzando en el mes de abril otro curso en Linares.

Los participantes están muy contentos e ilusionados con poder participar en esta formación que les va a permitir adquirir los conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de una profesión con alta demanda y con posibilidades reales de inserción.