Hasta casi 60 policías locales menos a partir de febrero por la jubilación anticipada

El decreto gubernamental aprobado este mes de diciembre adelantando la edad de jubilación anticipada de los policías locales (59 años), puede dejar a la plantilla de Almería con hasta 60 agentes menos a partir del 1 de febrero y alejar mucho más la ratio recomendada por la UE que, para el número de habitantes de la capital, tendría que situarse en 400 policías. “Y no tenemos ni el 50% en la calle”, advertía ayer en Pleno el portavoz municipal de Ciudadanos.

Lo cierto es que el equipo de gobierno, desde el momento que fue aprobado el decreto, está tramitando la convocatoria de 67 plazas de Policía Local, a través de una nueva oferta pública adicional de empleo, correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. Y también es cierto, como censuraba ayer los grupos de la oposición, que el largo proceso de pruebas de selección y de formación retrasarán la presencia de estos nuevos agentes en la calles de la ciudad hasta “2021”, según contabilizó Cazorla, encargado de defender la moción que su grupo ha mantenido, pese a las peticiones de retirada formuladas al considerar el PP que sus puntos están siendo cumplidos con la citada convocatoria.

No se ha hecho antes, según la responsable del área de Función Pública, Lola de Haro, porque así lo desaconsejaban los informes técnicos y jurídicos, inclinados a que, precisamente, el decreto de la jubilación anticipada fuera finalmente aprobado por el Gobierno. No obstante, Cazorla volvió a rebatir este argumentación poniendo de ejemplo otros ayuntamientos, como el cordobés, que han lanzado sus ofertas de empleo sin esperar al mencionado decreto. De Haro insistió en la legalidad que la misma oposición “exige para otros expedientes” y calificó la moción de Cs de “oportunista y electoralista”. No salió adelante con los votos en contra del PP y la concejal no adscrita (13), 9 abstenciones (PSOE) y 4, a favor.