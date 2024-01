José Manuel Bretones trabajará "por un periodismo digno y libre" en Almería

La sede de la Asociación de la Prensa de Almería acogió en la noche del pasado martes 16 de enero a la toma de posesión de su nueva Junta Directiva, presidida por el periodista José Manuel Bretones Martínez. Tras unas igualadas elecciones, el que fuera subdirector de La Crónica y último director del Semanario Nacional El Caso salió vencedor por 50 votos frente a 48 de la candidatura alternativa, y ya se ha puesto a trabajar por "unos periodistas libres y un periodismo digno".

"La libertad personal del periodista no debe supeditarse más que a la verdad y a la honradez. Porque para ser buen periodista hay que ser buena persona. En cambio, no corren buenos tiempos para el periodismo. Por múltiples y variadas razones de muy diversa índole. Sin dignidad en las condiciones de trabajo no podemos ejercer con libertad nuestra labor. El intrusismo, las jornadas interminables, los bajos salarios, la clientelización de los medios, las corporaciones, la permanente confusión entre publicidad, opinión e información, las fake news, los intolerables señalamientos a periodistas … no hacen sino agudizar en la sociedad un concepto erróneo de la figura del periodista", comenzaba su discurso de toma de posesión Bretones.

Acompañado por todos los miembros de su Junta Directiva, así como por representantes de Ayuntamiento de Almería, Diputación, Junta de Andalucía, Cámara de Comercio, Audiencia Provincial y, por supuesto, familiares, el nuevo presidente de los periodistas almerienses defendía el papel de las Asociaciones de la Prensa para cambiar esa tendencia. "Desempeñamos un papel clave. Nuestro carácter asociativo, gremial y sindical es un arma poderosa. Yo, desde hoy, ondeo esa bandera con mi directiva. Tenemos que transmitir el orgullo por nuestra profesión".

José Manuel Bretones, presidente de la Asociación de la Prensa "Tenemos que transmitir el orgullo por nuestra profesión"

El periodista almeriense, colaborador de Diario de Almería, se pone como uno de sus mandatos el dar continuidad "al legado de una asociación casi centenaria" con diálogo, consenso y colaboración. "Actuaremos siempre pensando en y para los 138 asociados". Y como no podía ser de otra manera, estar al lado de la sociedad almeriense: "Potenciaremos nuestras relaciones sociales, los recursos de formación continua, mayor presencia en la vida institucional, difusión del periodismo entre los niños y adolescentes, mejora de la dotación del Premio Internacional de Periodismo 'Colombine'".

Para finalizar el acto, antes de la foto de familia, José Manuel Bretones quiso brindar un bonito homenaje a su antecesor: José María Granados. "Cuando nadie quiso o manifestó interés alguno en asumir la responsabilidad de darle continuidad a la Asociación dio un paso adelante, valiente y leal. Salvó a todos, ante la apatía colectiva, de la desaparición de una organización profesional que representa a los periodistas y que hoy comienza una nueva etapa".

La composición de la nueva Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Almería es la siguiente: