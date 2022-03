El PP pide al Gobierno que baje el IVA de los carburantes y elimine los peajes

El vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García, y el presidente del PP de Albox, Esteban Carrión, han mantenido una reunión con transportistas del Almanzora a los que han mostrado su solidaridad por la difícil situación que están atravesando y les han trasladado las iniciativas que los parlamentarios van a llevar al Congreso, Senado y Parlamento para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas para “dar un respiro” a un sector estratégico de nuestra provincia que se está viendo especialmente perjudicado en los últimos meses.

García Alcaina asegura que es necesario que el Gobierno del Partido Socialista actúe y baje el IVA de los carburantes además de eliminar los peajes para que el sector no caiga en la ruina y pueda seguir dando estabilidad a las familias almerienses que viven de él.

El vicesecretario del PP explica que la posición de su partido es más que razonable ya que con un IPC del 7,8%, y la brutal subida que se ha producido en el precio de los carburantes o de la electricidad, lo que está claro es que el Estado recauda más IVA, por ello “lo que pedimos es que todo lo que se recauda de más se devuelva a los ciudadanos bajando los impuestos”.

“No tiene sentido que en un momento como el actual, con los coletazos de una pandemia y con la guerra de Ucrania de telón de fondo, el Gobierno siga generando ingresos a costa de sectores fundamentales para la economía de nuestra provincia como es el caso del transporte o la agricultura”, manifiesta. Por ello, insiste en la necesidad de que el Ejecutivo Central escuche las reivindicaciones del sector y se tomen medidas con urgencia porque “ya vamos tarde”. En este sentido explica que países de nuestro entorno ya han aprobado medidas sin tanta dilación como es el caso de Francia que ha anunciado que va a rebajar 15 céntimos el litro del combustible, Portugal que va a ajustar semanalmente el impuesto sobre los productos petrolíferos que grava los combustibles, o Irlanda que también ha anunciado que reducirá el impuesto sobre los combustibles.

José Antonio García subraya que aunque bien es cierto que la invasión de Ucrania ha supuesto una explosión en la subida de precios, la realidad es que en España llevamos al menos siete meses con una inflación galopante asociada a los precios de la energía.

Desglose del litro de combustible

El vicesecretario del PP explica que si desglosamos el precio de un litro de combustible, que está rozando los dos euros aproximadamente, vemos que en torno al 25-30% corresponde al Impuesto Especial de Hidrocarburos, en concreto, 0,47 euros por litro de gasolina y 0,38 euros para el diesel. A ello se suma el impuesto sobre ventas minoristas del Estado y las tasas al consumo de hidrocarburos, el 21% corresponde al IVA y el resto, al precio del producto y los costes asociados.

“Lo que tiene que explicar Pedro Sánchez es si está dispuesto a renunciar a esa parte de los ingresos y a que los precios se abaraten. Debe arrimar el hombro en beneficio de nuestro sistema productivo, de los autónomos, de las familias y de nuestra economía aunque ello suponga perder ingresos”, ha afirmado.

José Antonio García anima al presidente del Gobierno a seguir el modelo andaluz de bajada de impuestos de Juanma Moreno cuyos resultados han sido crecimiento económico y convergencia.

Finalmente el vicesecretario del PP recuerda como en plena pandemia todos los ciudadanos alababan el ejemplo de los transportistas, que no dejaron ni un solo día de trabajar para abastecer los mercados con los mejores productos. Por ello, y porque sus reivindicaciones son justas, desde el PP los vamos a seguir apoyando, respetando siempre la decisión personal de aquellos que han decidido no secundar la huelga.

Por su parte los transportistas le han trasladado a los dirigentes del PP su “indignación” por las declaraciones de la Ministra de Transportes y han señalado que lo único que pretenden es “poder llegar a fin de mes y mantener a nuestras familias” porque la situación es insostenible.

“Tenemos un grave problema porque trabajamos por debajo del umbral de rentabilidad. No somos un grupo minoritario de radicales y violentos como dice la ministra sino que somos transportistas que salimos los domingos y estamos toda la semana fuera para traer un euro a nuestra casa y que no falte nada. Estamos perdiendo dinero y a lo mejor la ministra no sabe el sacrificio que nos cuesta”, han concluido.