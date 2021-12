El alcalde pregunta al Gobierno qué diferencia Almería de Vigo para que la ciudad gallega reciba “dos millones a dedo para promover el turismo”

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que explique “qué diferencia Almería de Vigo” para que el Ayuntamiento de la ciudad gallega, que preside el socialista Abel Caballero, haya recibido una subvención “a dedo” de dos millones de euros para revitalizar el turismo, afectado por la crisis del COVID.

El ejecutivo de Sánchez aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros una subvención especial de dos millones de euros al Consistorio vigués, que no fue anunciada por Moncloa, “para hacer frente a fenómenos como el grave descenso de turistas por la COVID-19 y la estacionalidad, que provoca un aumento de las tasas de desempleo” y entre las razones para justificar la ayuda directa a Vigo figuran proyectos como “Navidad en Vigo”, que el BOE define como “transversales, novedosos y de gran interés”.

El Gobierno atribuye al “interés público” la concesión de estas ayudas, como “mecanismos de apoyo para una mejora en la competitividad del municipio mediante una renovación digital y de comunicación y servicios tecnológicos que sigan convirtiendo a Vigo en un nuevo destino turístico puntero en España y que sin la concesión de estas ayudas no podría alcanzarse”.

Ante esta circunstancia, el alcalde almeriense ha promovido una encuesta en su cuenta de Twitter donde pregunta los posibles motivos por los que Vigo recibe esta ayuda que no reciben otras ciudades, entre ellas Almería, y da tres posibles respuestas ante este agravio: Almería no es turística, en Almería no ha habido COVID o en Almería no gobierna el PSOE.

A mediodía de hoy más de 325 personas han participado en la misma y la amplia mayoría (84 por ciento) se ha decantado por la tercera opción para “justificar” esta arbitrariedad.