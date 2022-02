El agua revuelve la aprobación del mayor presupuesto de la década en Almería

El agua, y en concreto el aumento de bastidores de la planta desaladora en aras de garantizar el suministro en los años venideros, ha sido realmente el elemento protagonista del debate de los presupuestos de Almería capital para este año, revolviendo la sesión, de nuevo telemática, con duros embistes, incluso entre los grupos de la oposición. Las cuentas, que ascienden a una cuantía de 218 millones de euros, la mayor de estos últimos diez años, han salido no obstante adelante con el respaldo obtenido por el alcalde y los ediles del PP por parte del concejal no adscrito, mediante el voto favorable, y de la portavoz de Podemos, mediante la abstención.

El resto de la oposición, incluido Vox, ha mantenido de igual modo el voto en contra expresado en la aprobación inicial de los presupuestos, abordada en enero, si bien, la mayoría, ha centrado su discurso en dos de las cuatro alegaciones presentadas ­, las de la Asociación en Defensa de los Agricultores Almerienses y la Asociación de Usuarios de Pozos y Norias de Almería, en oposición, no de la inclusión de dos millones de euros en las cuentas municipales para amortiguar la subida de los recibos del agua al ciudadano, pero sí por la puesta en marcha de más bastidores al considerar que este refuerzo de la actividad de la planta podría poner en riesgo los pozos del Bajo Andarax y sus recursos naturales hídricos y, por ende, la producción agrícola de la zona, especialmente del tomate.

Los temores, que no son desde luego nuevos para la Corporación reunida en el Pleno, tienen en espera para su calmado un estudio que, según ha confirmado la portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez, el Ayuntamiento de Almería ha encargado para poder valorar soluciones técnicas alternativas a la extracción de agua subterránea mediante pozos, sistema empleado en la plata desaladora capitalina y con el que se han expresado en contra, de una manera especialmente beligerante, Podemos y Ciudadanos, además de Vox, desde donde se manifestaron en contra de la desestimación de sendas alegaciones.

“El déficit hídrico hay que atacarlo desde ya y la solución no pasa por sobreexplotar las aguas del Bajo Andarax mientras que se recuperan los pozos de Bernal, si no por cambiar el sistema de captación”, sostuvo Mateos, antes de confirmar su abstención. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, fue más allá y planteó al Plenario un posible delito medioambiental que piensa trasladar a la Fiscalía. “No cuenten con nuestro voto para esta auténtica barbaridad”, repuso Cazorla, quien, por una caída momentánea de la red domiciliaria en momento inoportuno, no pudo hacer efectivo su voto en contra, si bien las comunicaciones quedaron restablecidas para un agrio enfrentamiento entre los representantes de las formaciones naranja y morada al equipar Cazorla la abstención de Mateos con un voto a favor de los presupuestos. La portavoz, ya en el siguiente punto del orden del día, fue implacable: “Utiliza la demagogia más pueril para saltar como un buitre y rascar unos votos. Nuestra postura es prístina”, añadió Mateos recordando que fue su partido el que encargó hace dos años un estudio a la Universidad para determinar las posibles afecciones del aumento de producción de la desaladora sobre los acuíferos.

“No voy a entrar en rifirrafes que solo benefician a otros, así que voy a pasar por alto los insultos que, además, de quien vienen, no son dignos de consideración”, cerró el embiste Cazorla y el debate sobre las cuentas sobre las que Vázquez quiso ensalzar que permitirán, a partir de la próxima semana, comenzar etapa de gestión “centrada en las personas, en mejorar los barrios, el medio ambiente, y en conseguir que siempre Almería sea mejor que el año anterior”, así como en “crear empleo y riqueza para devolver de forma rápida a Almería a la situación previa de la pandemia”.