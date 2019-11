El presupuesto con Vox se “enquista” por la sentencia de los 30 millones

Las negociaciones que el equipo de Ramón Fernández-Pacheco (PP) ha emprendido con Vox para cerrar “cuanto antes” un acuerdo que le permita al alcalde la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Almería para 2020 se han “enquistado”. Según las declaraciones realizadas por el portavoz municipal del partido de Abascal, los populares ven dificultades a la hora de asumir en las cuentas consistoriales las pretensiones en material fiscal puestas sobre la mesa por Vox, debido a la reciente sentencia del paseo marítimo que obliga al Ayuntamiento al pago de unos 30 millones de euros.

La semana ha comenzado con una reunión entre los representantes del Partido Popular y Vox en el área de Hacienda, que se prolongó más de lo previsto por el partido de la oposición, obligando a Joaquín Pérez de la Blanca a interrumpir las conversaciones para atender a los medios de comunicación que su partido había convocado. Salía el portavoz de Vox sin pacto, pero trasladando ideas claras con respecto a los objetivos de su grupo a imprimir en la confección del presupuesto.

Validados por la Dirección Provincial y Nacional, “versan en materia impositiva, queremos reducción de impuestos y bonificaciones para familias numerosas y discapacitados”, así como control y transparencia en la concesión de subvenciones y sobre los servicios municipales prestados por las empresas concesionarias”. Añade Pérez de la Blanca la inclusión de partidas para atender las demandas trasladas por los colectivos de Policía, Bomberos y taxistas, así como actuaciones sobre el casco histórico y centro. “En especial, el parque de La Hoya y Cerro de San Cristóbal”.

Pero parece que los principales objetivos son precisamente los que están retardando el cierre del acuerdo, no ya por su inclusión, que “está garantizada”, sino por las cuantías, en el caso de las rebajas fiscales.

“Queremos que haya bonificaciones hasta un tanto por ciento y entiendo que la sentencia reciente del paseo marítimo limita las posibilidades que tenemos. No obstante, si el Partido Popular quiere que votemos a favor, hay cosas por las que tendrán que pasar.” Hizo referencia Pérez de la Blanca del mismo modo a los controles y transparencia, “cuanto más, mejor” porque, añadía, “eso sí que es bandera de nuestro grupo municipal”.

La advertencia de Pérez de la Blanca "Que tenga oídos quien oiga, si firmamos algo es para que se cumpla"

Otro mensaje claro dirigido al equipo de Ramón Fernández-Pacheco es que el acuerdo que se firme es para que sea ejecutado. “Que tenga oídos quien oiga, si firmamos algo es para cumplirlo. Lo que no quiero es encontrarnos en el mes de diciembre del año próximo y comprobar que no se ha cumplido nada , porque en ese caso, con nuestros votos no van a contar”.

Mientras, en la retaguardia, se encuentra Ciudadanos. Aún no habido reuniones formales, pero Miguel Cazorla tiene ya su relación de “líneas” dispuesta.