Los "presupuestos de la guerra" en Almería: 193,6 millones de euros, más que el año pasado

“Se debe –explica el concejal– a los ingresos finalistas”, como e l POEFE , mediante el que la UE inyecta 4,8 millones y el Ayuntamiento aporta el 20% restante hasta los seis millones a dedicar a la creación de empleo , el aumento de la subvención de la Ayuda a Domicilio , el Camina , el Plan de Turismo de Grandes Ciudades o, incluso, las transferencias que el Estado realizada de sus impuesto (PIE), por el consumo de gasolina o tabaco, por ejemplo. “La bajada del PIE la notaremos el año que viene, pues se toma de referencia dos años anteriores. En este caso, 2019”, detalla el edil, quien, añade, que los ingresos finalistas no puede dedicarse a otros destinos diferentes.

El PP busca la unanimidad y se sienta con el PSOE

La pandemia ha puesto en valor la unanimidad y siguiendo ese ejemplo de unión política hacia la ciudadanía a la hora de hacer frente a las consecuencias del coronavirus que los grupos han demostrado en las modificaciones presupuestarias hechas estos meses, el equipo del PP aspira a mantener esta armonía de acción y obtener el apoyo unánime a las cuentas de 2021. “Los objetivos son los mismos, principalmente el empleo y la ayuda social. Me gustaría lograrlo”, en unas negociaciones para las que Alonso se ha sentado no solo con Vox, Cs y el concejal no adscrito, sino que también lo ha hecho, a diferencia del pasado año, con el PSOE y lo hará con Podemos.