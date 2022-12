“Habrá primarias, y luego Carmen y Adriana trabajarán juntas”

Habrá primarias. Y, por lo tanto, una ganadora. Y también una perdedora. Pero, después, una lista en la que Carmen Navarro y Adriana Valverde deben estar presentes. “El día 12, las dos candidatas van a estar trabajando juntas por ganar la próxima elecciones y esa es la noticia que queremos trasladar”, explica Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía, quien viajó hasta Almería, entre otras cosas, para mantener este encuentro de cara a las primarias del domingo en la Agrupación Municipal Socialista de Almería capital.

Y ese encuentro se alargó hasta las instalaciones de Diario de Almería. Espadas, que tenía cita con esta casa, acudió acompañado de Carmen y Adriana, pero también de Juan Antonio Lorenzo, secretario general de los socialistas de Almería, y Antonio Martínez, secretario de organización. La imagen no podía ser mejor. De hecho, se inmortalizó.

Así que esta es la puesta en común de opiniones. Es posible que el objetivo fuera unir frentes. O reforzarlos. El enfrentamiento debe mantenerse dentro de los cauces de responsabilidad, algo se le presupone a una y otra candidatura. Así que no debe haber inconvenientes. “Las dos personas que han dado un paso al frente tienen la legitimidad de querer que sea la organización quien decida en este caso y nosotros creemos esto de la democracia interna”, subraya.

Espadas entiende que la votación que se celebrará este domingo no deja de ser una “primera meta volante” de la que el partido quiere salir más fuerte. El secretario general desvía el foco de este 11 diciembre y quiere poner todas las miradas en el 28 de mayo, día en el que se celebran las elecciones municipales. “Estas primarias permiten que haya un debate de ideas, nada más que eso y son dos personas”.

En definitiva, el PSOE busca un proceso sereno y Espadas lo deja claro: “A veces, las primarias se toman como una confrontación y eso perjudica al final a la organización. Y por lo tanto, lo que sencillamente queremos todos desde el PSOE, a todos los niveles, es que cuando haya unas primarias, que tenemos varias, se que sean buena lid y en positivo”.

Es por estos motivos que Espadas cree en los procesos de primarias y defiende el que se va a celebrar en Almería: “Yo creo que que es una magnífica noticia que el PSOE como organización en Almería capital tenga ahora mismo un proceso de elección interna. Entiendo las primarias como un revulsivo. Lo veo como un elemento en el que trasladamos a la sociedad, en términos de la salud democrática de nuestra organización, que tiene donde elegir”.

Además, el secretario general del PSOE andaluz destaca la concordia que existe entre las dos candidatas: “Tienen una buena relación. Trabajan juntas y comparten también una una visión de lo que creemos. Ahora mismo deben ser la alternancia política del Ayuntamiento de Almería”.

Otro de los nombres que sonó como candidato socialista a la alcaldía de Almería fue Fernando Martínez. Histórico de la política almeriense.

Espadas ve su figura como elemento aglutinador, aunque no precisa claramente si en algún momento solo se pensó en él: “Si alguien planteó en alguna ocasión la posibilidad de que Fernando volviera a ser candidato, no lo hacía desde ningún proceso que generara ninguna convulsión interna. Todo lo contrario. Fernando ha sido siempre una persona disponible para sus compañeros y compañeras, pero pero en ningún momento dijo estar disponible. Por tanto, no ha sido una alternativa que haya estado sobre la mesa. Él, desde el principio, siempre manifestó que tiene ya su vida política orientada en un ámbito del Gobierno de España y no tanto en el ámbito local”.

Y es que, Espadas entiende que ahora es el momento dar continuidad al actual equipo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería”.

“El PP de Almería es muy reconocible”

Para Juan Espadas, el PP de Almería es muy reconocible. Afirma que tiene un modus operandi que “ya han catado suficientemente bien”. El secretario general de los socialista se refiere “a un sistema de trabajo y a una forma de entender la política que está perjudicando los intereses de la ciudad”.

Espadas, por su parte, sentencia que el PSOE plantea “un proyecto fresco que tenga a lo público por encima de todo lo demás”. Para Espadas, “lo que no ha hecho el Partido Popular en todo este tiempo es difícil que lo saque adelante ya”.