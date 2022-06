El primer director de periódico almeriense mártir y beato

Cada semana asesinan en el mundo a un periodista por ejercer su trabajo. México, India, Congo, Afganistán… la lejanía de los escenarios donde mataron a cien redactores durante 2020 y 2021 no debe encogernos de hombros porque la seguridad de los periodistas sigue siendo un desafío global. Más aún, cuando dos de ese centenar eran españoles: el navarro David Beriain y el vasco Roberto Fraile, tiroteados sin piedad en Burkina Faso en abril de hace dos años. En los cien días que lleva la guerra de Ucrania ya han matado a ocho enviados especiales.

No sé qué otros datos y pruebas necesita el Ministerio de Trabajo de España para considerar esta profesión penosa, tóxica, peligrosa e insalubre y conceder la reducción de la edad de los profesionales para acceder a la jubilación, sin pérdida de derechos. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia ni libertad. Quienes repudian la tolerancia y el pluralismo, a los primeros que ordenan matar o encarcelar son a los redactores. Pasa ahora en África, Rusia y Centroamérica, pero ocurrió también en España. Y en Almería.

En la Guerra Civil, los periodistas y columnistas almerienses Fructuoso Pérez Márquez, Antonio Barceló Toro, Jesús Salazar Ruiz (director y colaboradores del diario católico “La Independencia”) y José Guirado Román (fundador de “La Voz”), fueron vilmente fusilados en La Garrofa por ejercer su trabajo, según recoge el libro “Asociación de la Prensa de Almería 1931-2001, 70 años de historia”. Barceló era vocal de la entidad gremial y se dedicaba a la organización de eventos para asociados y actividades sociales o benéficas en pro de la ciudad. Otros articulistas que plasmaban sus opiniones en los periódicos de Almería como Rafael Calatrava Ros, Jaime Calatrava Romero, Ramón Guijo Alcaide, Francisco Florido, Pablo Sáez de Bares, Ginés Céspedes Jerez y el médico Juan Banqueri Salazar, también fueron asesinados. Precisamente, la Asociación de la Prensa exigió en 1948 que los compañeros fusilados fuesen incluidos en un acto homenaje póstumo, que tuvo lugar en Valladolid.

Las labores de todos ellos en pro de la libertad de prensa, con el objetivo de que el almeriense de los años treinta estuviese bien informado, fueron encomiables. Pero, quizás, la de Fructuoso Pérez Márquez habría que destacarla por lo que supuso para el periodismo provincial desde que empezó a ejercerlo en 1908. Nacido en la capital en 1884, de padre de Antas y madre de Cuevas del Almanzora, fue bautizado en la Iglesia Parroquial de San Pedro. Tras regresar de Chile, donde trabajó, el 20 de diciembre de 1911 contrajo matrimonio con María Barceló Toro. Tuvieron cuatro hijos.

Siendo, desde 1922, director-propietario de “La Independencia” adquirió la primera linotipia que llegó a la capital. Se trataba de un inmenso artefacto, que echaba humo por los cuatro costados, con matrices y un teclado gigantesco, que fundía a más de trescientos grados las barras de plomo en líneas de texto. Éstas servían para la impresión, acelerando así el proceso tipográfico que hasta ese momento era muy lento: letra a letra. Aquella máquina revolucionó los talleres de periódicos e imprentas y estuvo operativa desde 1931 hasta bien entrados los años setenta. La sede del periódico estaba en la calle Eduardo Pérez número 6, pero ni una placa o rótulo evoca el histórico pasado de la vía. “La Independencia” fue un medio pionero en admitir a mujeres en las columnas del rotativo, como la poetisa Carmen Giménez García (1883-1951), habitual en sus páginas.

El 10 de agosto de 1932 unos agentes policiales -por orden del gobernador recién llegado, el republicano aragonés Isidro Liarte Lausín (1892-1936)- clausuraron la redacción y la cabecera hasta el 15 de septiembre. Aún sin ingresos por ventas y publicidad, Pérez Márquez abonó la nómina de todos los trabajadores de la plantilla. En el número ya restaurado del 16 de septiembre, un editorial de “La Independencia” vaticinaba el cruel final del director por sus profundas convicciones cristianas: “Sin que se tome a arrogancia, podemos decir que no habrá fuerza humana capaz de hacernos cambiar de rumbos, contando con el auxilio de Dios a quien consagramos nuestros trabajos, nuestros intereses y la propia vida”.

Dirigió el periódico “La Independencia” entre 1922 y 1936 y fue corresponsal de varios diarios nacionales

Mes y medio después, el 29 de octubre, el periodista fue detenido otra vez. Estaba en el Café Colón junto a dos médicos, un abogado, un procurador, un consignatario de buques, un practicante, un viajante de comercio y un arcipreste. Todos fueron esposados porque uno de ellos poseía terrones de azúcar envueltos en papeles con una reproducción litográfica de la monarquía. Sin duda, Fructuoso Pérez estaba señalado por las fuerzas republicanas por ser dominico seglar, defender los postulados cristianos y sus críticas hacia los gobernantes, incluso en crónicas a periódicos nacionales como corresponsal en Almería de “Prensa Asociada”. Militó en Acción Popular y desde 1931 en la Comunión Tradicionalista del cardenal Ángel Herrera Oria.

En abril de 1936 fue una vez más arrestado y su vivienda registrada, sin más acusación que las opiniones impresas en el diario que dirigía. El encarcelamiento levantó críticas de otros colegas de profesión, como las de “La Crónica Meridional”. En la edición del día 25 exigió al gobernador la puesta en libertad del periodista. Así lo hizo, pero siguió estrechamente vigilado por soplones y censores.

El 26 de julio de 1936, otro comando se presentó en su vivienda de la calle Wanda (hoy lleva el nombre del periodista) y lo detuvo sin cargos, juicio ni antecedentes penales. Fue trasladado al convento de las religiosas Adoratrices, convertido en cárcel improvisada; el 3 de agosto lo llevaron al barco-prisión “Segarra”, hasta la madrugada del día 15. Al alba fue fusilado, junto a otros 26 almerienses, en la playa La Garrofa y sus cadáveres arrojados al mar. Terminada la contienda, los restos de los ejecutados fueron inhumados juntos en el cementerio municipal. Mientras Pérez Márquez fue privado de libertad, las instalaciones, sede y maquinarias del diario católico fueron incautadas por el sindicato socialista UGT, que aprovechó la infraestructura existente para editar la publicación “¡Adelante!”, cuyo número uno se puso a la venta el 4 de agosto. Al ser precintado, incautado y clausurado, “La Independencia” concluyó un ciclo en el periodismo provincial con más de 8.650 números editados en sus 28 años de existencia.

Finalizada la Guerra, la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Almería acordó, en su reunión del 23 de agosto de 1939, evocar su sentimiento de tristeza por el asesinato de Fructuoso Pérez Márquez, Antonio Barceló Toro, Jesús Salazar Ruiz, José Guirado Román y también de Ramón Guijo Alcaide, articulista y compositor lírico, fusilado en octubre de 1936. Aquella directiva estaba presidida por José Miguel Quiroga y de Abarca y eran sus vocales Juan Martínez Martín, “Volapié”, y José María Buguella de Toro.

El Pleno del Ayuntamiento de Almería del 3 de octubre de 1940 decidió homenajear al periodista y cambiar el nombre de la estrecha calle donde residió; pasó de “Wamba” a “Calle de Fructuoso Pérez”, vía que aún conserva su nombre. Es donde se encuentra, desde 1987, la “Bodega Las Botas”. También, un grupo de 68 viviendas sociales del barrio de El Quemadero, construidas en 1961, recibió el nombre del periodista, cuyo rótulo aún se mantiene.

En 2019, el Papa Francisco aprobó la beatificación del almeriense, junto a otros 26 mártires dominicos. El acto tendrá lugar el sábado 18 de junio en la Catedral de Sevilla. Fructuoso Pérez será, pues, el primer director de periódico almeriense mártir y beato.