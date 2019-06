Ronda sin pactos: Ramón, a la caza de cinco votos en el aire

La ronda de contactos mantenida desde de las once de la mañana hasta casi las dos de la tarde no le ha aportado a Ramón Fernández-Pacheco la garantía de ser investido, con la más de la mitad de los votos del Plenario, como alcalde de Almería. Lo que ocurrirá el próximo día 15 en el Maestro Padilla, y cómo se configurará el próximo gobierno en el Ayuntamiento de Almería, sigue siendo una incógnita, pendiente de resolver en próximas reuniones con un candidato del PP a la caza, aunque solo necesita un respaldo, de cinco votos, los que le pueden aportar Ciudadanos y Vox, e incluso también Podemos. La única opción descartada de esta margarita es el apoyo socialista. Adriana Valverde (PSOE) ha anunciado que se presentará como candidata, aun siendo consciente de que su papel en esta legislatura se lo otorga la oposición.

Después de recibir en la sala donde habitualmente se reúne la Junta de Gobierno Local a los cuatro candidatos con los que se ha disputado las urnas –además de Valverde, y por este orden, Miguel Cazorla, Carmen Mateos, y Joaquín Pérez de la Blanca–, Fernández-Pacheco compadecía ante los medios de comunicación sin acuerdos de investidura cerrados ni tampoco de gobierno. Dentro de este abanico de posibilidades, lo único que ha quedado claro es que ni la representante de Podemos ni el de Vox van a presentar candidatura, mientras que Cazorla espera a que el Comité Nacional de Pactos de la formación naranja dicte el posicionamiento que ha de mantener en estos próximos diez días de negociaciones.

“La única postura que ha quedado clara es la de Adriana Valverde”, reconocía Fernández-Pacheco, a quien ahora le toca emprender “todas las reuniones que sean necesarias” para conseguir lo que ha definido su “primer objetivo”, el de ser investido alcalde la ciudad en la primera vuelta y, al ser posible, con un gobierno en minoría que, mediante pactos puntuales o con la incorporación a su programa de propuestas del partido que le facilite el bastón de mando, garantice la estabilidad del Ayuntamiento y, por ende, de la capital.

“Yo me voy a presentar y sé que tengo 13 votos, que la señora Valverde se va a presentar y cuenta con nueve y luego una serie de concejales que no han dicho qué va a pasar. Son cinco votos que están en el aire y me gustaría contar con los cinco votos favorables a mi candidatura y para eso vamos a seguir hablando a lo largo de los próximos días”, sin tener, contestó a los periodistas, ningún partido predilecto a la hora de buscar esa pacto de tranquila gobernabilidad.

El aspirante del PP ha señalado que aunque están previstas nuevas reuniones en las próximas semanas, por el momento, su “primera opción es la de un gobierno en minoría” con 13 de los 27 concejales del Pleno, ya que, a su juicio, supone “un respaldo suficiente como para poder afrontar la próxima Corporación con un equipo de gobierno” y “poder llegar a acuerdos puntuales”.

Próximos encuentros El objetivo de Fernández-Pacheco es gobernar en minoría, pero no cierra puertas a una coalición

No obstante, y aunque ninguno de los candidatos le ha trasladado como propuesta la formación de un gobierno de coalición, Fernández-Pacheco ha indicado que “si la investidura peligrara” porque la propuesta de un gobierno en minoría “no es entendida o respaldada por el resto de grupos” habría que “replanteársela”, pudiendo entonces entrar las conversaciones en la cesión de cuotas de poder a favor de otras siglas políticas.

De los próximos encuentros, el candidato popular espera que sean los otros representantes de cada formación los que indiquen “a cambio de qué” o en “base a qué” ofrecen su apoyo al PP. “Si al final sus condiciones pasan por equipos de gobierno bipartitos, tripartitos o cuatripartitos, o porque seamos capaces de integrar parte de sus propuestas dentro de nuestra hoja de ruta de los próximos años, es lo que tenemos que hablar”, ha explicado el alcalde en funciones, quien ha precisado que como militante del PP no va a tomar “ninguna decisión” que sea “ajena a las estructuras” de su partido.

Fernández-Pacheco quiso remachar su objetivo último de lograr un gobierno “estable” para avanzar en asuntos “trascendentes” para la ciudad y evitar que el Pleno se convierta en “un escenario de batalla ideológica”, por lo que agradeció el tono con el que “todos” los candidatos abordaron esta primera ronda de contactos.

RAMÓN FERNÁNDEZ PACHECO (PP): “Son los demás los que tienen que decir qué quieren”

“Las condiciones para contar con su voto las tienen que poner ellos y ya veremos yo y mi equipo si son asumibles o no de cara a la legislatura”, ha manifestado Ramón Fernández-Pacheco, quien encara los próximos contactos con el objetivo, primero, de conseguir gobernar con minoría con pactos que respalden la estabilidad de la ciudad. “Si al final –añadía el alcalde en funciones– sus condiciones pasan por equipos de gobierno bipartitos, tripartitos o cuatripartitos, o porque seamos capaces de integrar parte de sus propuestas dentro de nuestra hoja de ruta de los próximos años, es lo que tenemos que hablar”, precisando Fernández-Pacheco que “como militante del PP” no va a tomar “ninguna decisión” que sea “ajena a las estructuras” de su partido. “Nadie ha dicho que vaya a convertirse en un bloqueo, incluso Valverde ha dicho que ni siquiera iba a realizar ronda de contactos con el resto de grupos”, quiso incidir en la rueda de prensa ofrecida en el Salón de Plenos, junto a otro mensaje que repitió en varias ocasiones sobre la “buena predisposición” de los representantes de los diferentes grupos durante las conversaciones: “Ahora lo que toca es hablar de trabajo, de proyectos y ser capaces de que el Ayuntamiento funcione.”

ADRIANA VALVERDE (PSOE): “No vamos a negociar ni a pactar con otros”

Al término de su encuentro con Ramón Fernández-Pacheco –fue el de menor duración–, Adriana Valverde, en contra de lo que se presuponía, confirmaba a los periodistas que presentará su candidatura en el acto de investidura, si bien “consciente” de que “los almerienses nos han puesto en la oposición”. Asegura por ello que no va a buscar acuerdos con otros partidos situados también en la oposición –la aritmética, desde luego, no le es favorable–, por lo que la motivación de esta exposición en el Auditorio Maestro Padilla, a la que renuncian por ahora Vox y Podemos, es dar “voz a los cerca de 24.000 almerienses que respaldaron un cambio en el Ayuntamiento y un modelo de ciudad distinto al que representa el Partido Popular”. Entre las razones para no establecer encuentros con otros partidos, ha detallado Valverde, se encuentran “que los números no suman” para alcanzar la Alcaldía entre partidos de izquierdas, además de que “con algunos candidatos de partidos, como es el caso de Vox, no estamos de acuerdo en sus políticas, como las que se refieren a los derechos de las mujeres”.

JOAQUÍN PÉREZ DE LA BLANCA (VOX): “No vamos a solicitar entrar en el equipo de gobierno”

Joaquín Pérez de la Blanca ha indicado que el candidato a la Alcaldía y él se han “emplazado a futuras” reuniones y ha asegurado que en el encuentro mantenido no “se ha concretado nada” en torno a un posible apoyo de cara a la investidura Ramón Fernández-Pacheco. Pérez de la Blanca ha trasladado a los periodistas que ha afrontado la reunión siendo “muy consciente” de que “Ramón ha conseguido 33.000 votos y nosotros, casi 7.000” y que aún tienen que ver “cuáles son sus puntos principales y los nuestros, y ver un poco cuál es el camino que quiere tomar”. Descarta de manera rotunda presentarse a la investidura y también ha rechazado, en principio, que Vox vaya a solicitar entrar en el gobierno municipal, dado el apoyo recibido por la candidatura del PP y el obtenido por Vox el 26 de mayo. “Entiendo –dijo– que cada sitio tiene su particularidad y vamos a ver qué pasa y qué me comenta en futuras reuniones”.

MIGUEL CAZORLA (CS): “Ni he hablado de puestos ni de pactos de mandato”

De los ‘face to face’ del candidato del PP con los representantes de cada formación política fue Miguel Cazorla quien más minutos ocupó (35), el sofá de la sala de la Junta de Gobierno Local, pese a como asegura, no haber abordado con Ramón Fernández-Pacheco cuestiones en el aire como “puestos” y “pactos” de gobierno. Cazorla explicó que ha de esperar a las decisiones a adoptar por el Comité Nacional de su partido, que analizará ciudad por ciudad cada caso, para aclarar su postura. Entre otras cuestiones, si presentará o no su candidatura en el pleno de investidura, así como cuáles serán las condiciones de Ciudadanos a la hora de prestar apoyo al Partido Popular, siendo el socio preferente de la formación naranja en el ámbito nacional. “La puerta –añadió Cazorla– queda abierta a seguir negociando y hablando”.

CARMEN MATEOS (PODEMOS): “Tenemos que madurar el voto a favor o la abstención”

La concejal electa por Podemos, Carmen Mateos, ha comunicado al alcalde su renuncia a presentar su candidatura en el acto de investidura del próximo día quince, teniendo en cuenta el respaldo obtenido sería, dijo, una “locura” u “oportunismo” político. Lo que no expresó de forma explícita es que hará con su voto en el Auditorio Maestro Padilla, con dos posibles opciones, a favor o la abstención, más el voto en blanco que puede entenderse en contra. Mateos, según manifestó a los periodistas, le ha trasladado al candidato del PP que su partido tiene que “madurar” si “votará a favor, en contra o si se abstendrá” en la elección de Ramón Fernández-Pacheco. El de ayer fue su primer encuentro formal con el alcalde en funciones y, además de estas pinceladas, de programas electoras e incluso de asuntos personales, la representante de Podemos mostró que llega al Ayuntamiento de Almería con un talante conciliador, “coincidiendo bastante en varios planteamientos” con Pacheco como el de “no convertir el Plenario en una guerra”.