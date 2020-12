Un año de prisión por amenazar a su pareja:“Me da igual ir a la cárcel”

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha impuesto un año de prisión a un hombre que amenazó a su pareja durante una discusión en su vivienda común.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, declara probado que sobre las dos de tarde del pasado 8 de agosto, el acusado se encontraba junto a su pareja sentimental en el domicilio que ambos compartían en el Levante almeriense.

Fue entonces cuando, según el fallo, se produjo una discusión entre ambos, tornándose cada vez “más violenta e intimidatoria” la conducta del acusado durante la misma.

Así, señala que el hombre comenzó a golpear el mobiliario de la vivienda y llegó a arrojar su propio teléfono móvil al suelo.

Además, incide la sentencia de la magistrada Juana Cortés, durante la riña el condenado profirió expresiones como: “Te la voy a liar en el trabajo el lunes, nos vemos allí, me da igual que te quedes sin trabajo, ten cuidado con el piso y con el coche, con la gente que vayas, que te voy a seguir, donde vayas te la voy a liar, no tengo nada que perder, me da igual entrar en la cárcel”.

Por otro lado, el fallo apunta que el hombre ya había sido condenado a finales de marzo de 2018 por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer a la pena de 44 días de trabajos en beneficio de la comunidad. También se le prohibía aproximarse y comunicarse a la víctima por un periodo de catorce meses.

Por estos hechos, el hombre ha sido condenado a un año de prisión por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer, en el que concurre la agravante de reincidencia. Asimismo, se le priva al derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años, y se le prohíbe comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante este mismo periodo.

No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Almería.