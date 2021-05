“El profesor universitario debe estar estudiando siempre”

Con don Juan, un café siempre lleva aparejado afecto, conversación amena y aprendizaje. Son muchos los momentos compartidos en distintos espacios y menesteres, y es tal la confianza que me inspira que hasta me he permitido ganarle a los chinos “alguna convidá en el Fernan”. Tiempos gloriosos.

En clase, no se me habría ocurrido nunca entrar después que él, pero al Café Colombia llegué después de las 11. Y no me reprendió. Con Juanjo, la conversación va de un tema a otro, pero sin perder el hilo, por lo que le plantee los temas sobre los que quería saber su opinión, vivencias, recuerdos y sentimientos, y en dos horas todo me lo contó con sentido positivo y de forma fácil de resumir: la buena experiencia.

De la enseñanza universitaria, hablando de sus alumnos, me refirió que “en una ocasión un muchacho joven lo saludó en el Aeropuerto y hablando de a qué se dedicaba, le dijo que trabajaba con María Zamora, hija de nuestro amigo Bartolomé Zamora”. De momento, la conversación giró a la política, pues “en su época de UCD consiguió incorporarlo a las listas para el Parlamento, que encabezaba el Ministro Ignacio Bayón, de quien José Luis Martínez (La Voz de Almería) era el Director de su gabinete”.

En cuanto a sus recuerdos del CUA, “Bayón vino a Almería en esa campaña electoral, “trayendo” el decreto de integración plena del CUA en la U. de Granada. Gracias a ese Decreto, el CUA dejó el limbo jurídico en el que estaba y la Diputación pudo dejar de hacer juegos malabares para subvencionarlo. Ese Decreto fue posible gracias a sus gestiones con nuestro paisano J. A. Gómez Angulo, González Seara, el Rector Gallego Morell y el propio Bayón. Una curiosidad: cuando propuso en el CUA llevar al aeropuerto, como muestra de agradecimiento, llevar la tuna para recibirlo, Fernando Martínez se opuso”

De su época granadina, sus recuerdos van de la carrera a su primera etapa de profesor: “don Enrique García Granados, le dio Matrícula de Honor en 5º: ya apuntaba maneras. La tesis: «Estudio y propiedades del aldehído diglicólico» se la dirigió el Prof. López Aparicio, quien sustituyó a don Enrique por su retorno a Barcelona. En aquella época, el sueldo de un Prof. Ayudante eran 1.833 ptas/mes, y la dotación de material tan precaria, que gracias a una beca de investigación de 10.000 ptas/mes pudo comprar material para el laboratorio y la primera perilla de caucho para pipetear sin chupar reactivos, que entró en el laboratorio: tenía cola de solicitantes, pues era la única”.

“Como no había dinero para reactivos, tenía que fabricarlos in situ. Para el cloro pedía prestada una bala de cloro de una piscina de Granada, que un día le pegó un taponazo. Otro día inundó toda la calle Duquesa «de olor a butano» por el mercaptano que usaba”.

“Siendo ya profesor, vivió la unificación de los Departamentos de Orgánica de Químicas y Farmacia, de donde le viene su amistad con Alejandro Soler que era Profesor en Bromatología de Farmacia”

“Cuando «lo de la colza» los dos coincidieron en Almería. Juanjo en el CUA, y Soler en Sanidad, donde le mandaron del Ministerio el método de reconocimiento de anilina con nitrito. Todos los análisis salían negativos y llamó a Juanjo para que lo viera: en el Ministerio se habían equivocado, y habían escrito «nitrato» donde debían haber escrito «nitrito». Gracias a esa consulta corrigieron el error para toda España”.

"Los profesores de Ciencias publicaban mucho más que los de Letras. De estos últimos había pocas publicaciones que tuvieran impactos, mientras que en Ciencias las publicaciones si los tenían”

Del profesorado del CUA hablamos poco: “de la clásica división Ciencias y Letras, comenta que en el CUA, los profesores de Ciencias publicaban mucho más que los de Letras. De estos últimos había pocas publicaciones que tuvieran impactos, mientras que en Ciencias las publicaciones si los tenían”

Ya en la época Universidad de Almería, comenzó con la frase de Einstein: “La nada no es, porque nada es nada”, así como el hecho de que en Ciencias no hay conjeturas ni interpretaciones, sino datos y razonamientos, por lo que, en su momento, siendo Vicerrector se opuso a que a la Facultad de Derecho la bautizaran como Facultad de Ciencias Jurídicas”. Esto dicho desde el rigor científico.

Del profesor universitario, “piensa que debe estar estudiando siempre, por los avances del conocimiento, y por las evaluaciones de la ANECA. Afirma que su mayor satisfacción es que el alumno enseñe al maestro, hecho que le sucedió con Antonio Vargas, antiguo alumno suyo y actual catedrático de Orgánica en la UAL, a quien «sacaron de la Carlsberg» para traerlo aquí, una muestra clara de que en educación siembras semillas para que te devuelvan conocimiento”.

Este último tramo, dedicado a los Rectores, inicia con “Alfredo Martínez Almécija, quien además de contar en el equipo con profesores como: Juanjo, Urda, Pedro Molina, que luego le sucedió en el Rectorado, Pepe Guerrero, o Carmelo, el actual Rector, contó con el buen hacer de Ángel Jaramillo como arquitecto, y el apoyo de Antonio Pascual entonces Consejero, y a la sazón compañero de estudios de “Chipi”.

“Del rectorado de Pedro Molina, señala que recibió aprobados los planes de futuro: nuevo paraninfo y edificio de Rectorado y Ciencias de la Salud, entre otros”

Me relata su anécdota más conocida: “durante su primera etapa de Vicerrector le tocó un encierro de extranjeros en el Pabellón de deportes, que comenzó a la vez que un simposio de la Policía Nacional. Estaban encerrados, pero todos los días salían a comer a los comedores universitarios. Para sus conversaciones con los encerrados, fichó a un doctorando de Orgánica: Abdellah, quien le avisó de que el traductor que tenían los encerrados no traducía fielmente. Y en cuanto al dinero que Consuelo Rumí le prometió a Pedro Molina para los gastos que estaban teniendo, todavía lo están esperando”

Y a modo de despedida, su nostalgia, al destacar que, “profesionalmente su mayor satisfacción fue cuando visitó, en el 94, la fábrica de Estrasburgo, en la que, en una nave con un letrero enorme de UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, estaban construyendo el primer RMN que tuvo la UAL y que costó 60.000.000 de pesetas”.