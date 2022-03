La provincia prepara envíos de medicinas y comida a Ucrania

Parroquias, ayuntamientos, asociaciones y otras entidades y coletivos Cáritas o el Colegio de Farmacéuticos de Almería están promoviendo recogidas de alimentos, ropa, medicinas y material sanitario para enviar a Ucrania. Almería siempre ha sido solidaria y en esta ocasión los ciudadanos quieren ser sensibles con las necesidades de los ucranianos en esta situación de crisis.

La Iglesia de la Sagrada Familia, en la calle Reyes Católicos de la capital, junto a varios comercios de la ciudad y de municipios como Roquetas de Mar y Aguadulce, se han puesto en marcha para recoger alimentos y todo tipo de material sanitario necesario en un escenario bélico como el que se vive en Ucrania. Hoy mismo sale hacia este país un envío de latas de conservas procedentes de donaciones que han estado haciendo durante esta semana y la pasada los almerienses, tal y como han explicado a Diario de Almería los responsables de la recogida. Las donaciones se pueden realizar en la iglesia de la Sagrada Familia de 17:30 a 20:00 horas de lunes a domingo. También en Roquetas de Mar, Las Marinas 99, en la tienda Veles de 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas; y en Aguadulce, en la calle Petunia 1, de 9:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Según han indicado se necesitan sobre todo conservas en lata, comida para bebés, chupetes, pañales de 0 meses a 1 año, paracetamol e ibuprofeno, ropa de invierno, ropa interior, analgésicos para adultos, torniquetes emergencia, vendas israelíes, apósito hemostático absorbible , gasas estériles, agujas de descompresión toracicas, parches sello,vendajes/gasas contra quemaduras (Linitul), gasas estériles (10x14), apósito adhesivo, esparadrapo no tejido, apósito transparente para vías, toallitas estériles (min 20x10), vía intraósea desechable, sistemas para transfusión de sangre y plasma, mascarilla laringea con combitubes (4,5,6), órtesis/férulas inmovilizantes, vendas elásticas, gasas suaves, apósitos hemostáticos, colides plegables, cascos, escudos y camillas para evacuación de heridos, tijeras traumatológicas , guantes y mascaras protectoras de ojos, vías nasofarígenas, orofaringea y mascarillas, mochilas militares/tácticas, pack de pastillas (antipiréticos, antibióticos, calmantes), kits de traquetomía y conicotomia, pulsoxímetro, clorhexidina 0,05 y agua oxigenada.

El Colegio de Farmacéuticos de Almería se ha sumado estos días y lo seguirá haciendo mientras se prolongue el conflicto bélico, a la ayuda humanitaria que canaliza la ONG Farmamundi, para el envío de medicamentos y material sanitario de cura básico a Ucrania. Farmamundi, a través de su área Logística Humanitaria, ha activado su protocolo de emergencia tras recibir una solicitud de urgencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. El pasado sábado salía el primer suministro desde la Base aérea de Torrejón de Ardoz para enviar a Ucrania, ante la grave situación de guerra que vive el país y que está produciendo un éxodo masivo de familias enteras que huyen del conflicto. En total se envían 4.700 kilogramos de medicamentos y material sanitario. Además, Farmamundi recomienda a la ciudadanía no hacer recogidas de medicamentos que no cumplan las normas básicas de donaciones adecuadas.En este primer envío, distribuidos en seis pallets, destaca el material sanitario de protección, como mascarillas quirúrgicas, higiénicas, FFP2, FFP3, buzos anti Covid y guantes quirúrgicos. También material de desinfección para superficies hospitalarias, gel y toallitas hidroalcohólicas y material de cura básico, como compresas estériles, vendas, gasas y goteros. Esta semana está previsto un segundo envío con medicamentos esenciales básicos con más de 1.100 kilogramos con analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y sueros. Desde el Colegio almeriense se suman a la petición de Farmamundi y piden a la ciudadanía no hacer recogidas de medicamentos.

“Las donaciones deben respetar siempre las necesidades del país receptor. No se puede enviar lo que se quiere, sino lo que se necesita. En situaciones de emergencia, crisis o de pandemia, se genera una respuesta solidaria por parte de la ciudadanía que hay que saber canalizar de la forma adecuada para una buena y correcta gestión de los recursos”, detallan.