Un proyecto puntero trabaja para sostener la biodiversidad en Almería

Preservar la biodiversidad es una apuesta certera para un futuro sostenible y equipado con las características que hacen a la naturaleza su razón de ser. Es por ello que han surgido diversos programas que tratan de hacerlo posible. Uno de ellos es el Proyecto SUMHAL, un proyecto europeo, enmarcado en la infraestructura distribuida paneuropea de e-Ciencia LifeWatch ERIC.

Su objetivo fundamental es la contribuir a la conservación de la biodiversidad en sistemas naturales o seminaturales del Mediterráneo occidental, basado en infraestructuras de alta tecnología, y la asociación entre personal investigador altamente especializado y la ciudadanía.

Asimismo, también busca establecer un sistema tecnológicamente eficiente y científicamente robusto que combine trabajo de campo, entornos virtuales de investigación (VREs) para el registro, almacenamiento, análisis y difusión del estado de conservación y amenazas de la biodiversidad andaluza y los ecosistemas más frecuentes, ofreciéndose herramientas virtuales, no solo a investigadores, sino también a la sociedad y agencias de conservación, para la evaluación de la situación actual después de considerar el pasado, tomar decisiones informadas y emprender acciones de gestión adaptativa, con el fin de reducir la vulnerabilidad futura y la pérdida del patrimonio natural.

Los centros e institutos integrantes de este proyecto son la Estación Biológica de Doñana, el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Ciencias de la Tierra y la Estación Experimental de Zonas Áridas.

El proyecto en Almería

En Almería se actúa en la Sierra de los Filabres, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y Sierra Nevada. En Los Filabres se han seleccionado 2 ganaderías. Una de ellas realiza el pastoreo desde la zona de media montaña (1100 m), donde predominan los aulagares-romerales, así como los espartales, y en verano sube a los pastos de montaña (1800 m). La otra, además, durante el otoño e invierno pastoreo en el paraje natural de Tabernas.

En Cabo de Gata estudian dos ganaderías. Una de ellas realiza el pastoreo desde la zona de media montaña (1100 m), donde predominan los aulagares-romerales, así como los espartales, y en verano sube a los pastos de montaña (1800 m). La otra, además, durante el otoño e invierno pastoreo en el paraje natural de Tabernas.

En Sierra Nevada, el proyecto Feral cats (LWE2103011) tiene previsto llevar a cabo tres entornos. Estimar el nivel de penetrabilidad de los gatos domésticos en ambientes naturales y/o seminaturales desde las fuentes potenciales (núcleos urbanos y casas de campo) mediante bases de datos de fototrampeo y el seguimiento detallado de individuos con collares GPS; también se busca determinar la dieta de los gatos domésticos en diferentes ambientes naturales, seminaturales o rurales, estimando la frecuencia de depredación de especies silvestres para intentar cuantificar el impacto de depredación de los gatos domésticos sobre la biodiversidad.

Dentro de los proyectos Role of silvopastoral practices in conservation y Geodatabase, spacial model and Integration into VRE (LWE2103026 y LWE2103027), se estudian 6 ganaderías localizadas en ambas vertientes de la Sierra. En la vertiente norte la ganadería seleccionada pastorea desde las zonas de media montaña hasta las zonas de altas cumbres. En ellas se desarrollan diferentes comunidades vegetales: matorrales de media montaña, pastos herbáceos perennes, encinares, pinares de repoblación; hasta matorrales (piornales) y pastos húmedos de alta montaña. En la vertiente sur se han seleccionado cinco ganaderías, que además de pastorear sobre ecosistemas similares a los anteriores, incluyen otros localizados en zonas basales más secas (espartales, albaldiares). El rango altitudinal de las zonas de estudio en Sierra Nevada abarca desde los 500 hasta los 2600 m.

Este proyecto científico está estructurado en torno a nueve paquetes de trabajo (WP). De estos nueve paquetes de trabajo, siete son los llamados “Paquetes de Trabajo de Desafío” centrados en distintos aspectos seleccionados de la biodiversidad y medio ambiente en Andalucía, abordándose temas científicos y sociales específicos, y explorando en conjunto diferentes dimensiones y con diferentes enfoques, que permitan proporcionar una imagen compuesta de cómo la ciencia puede apoyar una buena toma de decisiones para un futuro sostenible. Los dos paquetes de trabajo restantes, son los “Paquetes de Trabajo Transversales”, que ofrecen coordinación, coherencia, conexión e infraestructura; tanto internamente (dentro del proyecto) como externamente (con Lifewatch ERIC y otras iniciativas relacionadas).

Puesto que los sistemas naturales son extremadamente complejos y necesitan de una profunda especialización y metodologías innovadoras y grandes instalaciones, este proyecto europeo ofrece la oportunidad de unir su personal, instalaciones y experiencia para cubrir e integrar una amplia variedad de casos de estudio, enfoques metodológicos y escalas espaciales y temporales.

El hecho de que Andalucía constituya un claro ejemplo de la situación de los sistemas naturales en la Cuenca Mediterránea SO, le otorga la posibilidad de ser utilizada como un estudio de caso importante y muy diferente de las regiones centroeuropeas dominantes.

Degradación, pérdida y fragmentación de los paisajes y hábitats

La degradación, pérdida y fragmentación de los paisajes y hábitats típicamente mediterráneos, donde la sequía es una de las principales amenazas, y multitud de especies endémicas que viven en pequeñas poblaciones, así como especies exóticas que rompen el equilibrio de los sistemas naturales, hacen urgente el desarrollo de una estrategia de conservación con base científica dirigida a los paisajes particulares dominados por humanos típicos de las regiones mediterráneas. El desarrollo de una estrategia para la preservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de sistemas naturales muy heterogéneos y muy frágiles implica tanto una «evaluación de la conservación» como una «evaluación de las amenazas». Dicha estrategia no se desarrollará plenamente sin la participación (asistencia y educación) de los ciudadanos. Las sociedades necesitan desarrollar sistemas fáciles e integradores para atraer a los ciudadanos a la ciencia rutinaria y ofrecer información rigurosa para interactuar con los administradores y los formuladores de políticas.

La integración de las fuentes de datos disponibles junto con los nuevos datos recopilados puede ayudar a abordar los desafíos globales relacionados con la conservación de la biodiversidad.