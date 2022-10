¿De qué se quejan los almerienses?

Dicen que la queja es parte de la condición humana y existen asuntos universales que la motivan. El trabajo, la pareja o la suegra son cuestiones generales a las que se les puede agregar una retahíla de asuntos locales, como el estado de las calles o la contaminación acústica en el barrio, que pueden llegar a condicionar la calidad de vida. Los residentes en la capital almeriense disponen de un vehículo a través de cual poder expresarse y canalizar aquellas molestias cuya resolución depende del Ayuntamiento de Almería, que abordará en el Pleno de este martes el último Informe de Sugerencias y Reclamaciones, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2020 y el 31 de 2022, el cual da idea sobre de qué se quejan aquellos almerienses que hacen suyo aquel proverbio de quien no llora, no mama.

Falta de aforo en la Biblioteca Central, molestias por ruidos de distinto origen como el de las motos acuáticas en las playas, cobros indebidos, la zona azul o la presencia de palomas en determinadas zonas de la ciudad. Son algunas de las quejas que figuran en este listado que confrontará en el debate plenario las opiniones del equipo de gobierno y oposición, que suele considerar este informe como una evaluación ciudadana a la gestión municipal previa al examen final de las urnas electorales.

Motivos Basura, contenedores y solares en el listado junto a aceras y baches, ruidos o plagas

Existen varios cauces mediante los cuales los ciudadanos pueden solicitar servicios, o quejarse, y también trasladar sus propuestas en aras de mejorar las prestaciones que recibe de la Administración Local. Si bien la más utilizada es la aplicación móvil ‘Almería Ciudad’ que recoge las incidencias relacionadas con los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, así como el mantenimiento de parques y jardines, otro caudal le llega al Consistorio a través del correo electrónico sugerenciasyreclamaciones@aytoalmeria.es.

A tenor de los datos, los almerienses no parece que se quejen mucho. O, al menos, formalmente mediante el registro de incidencias en el mencionado correo, puesto que lo primero que llama la atención es que, en dos años, el Ayuntamiento apenas haya recibido 601 apreciaciones sobre sus servicios, ya sean a modo de sugerencia o de reclamación, las dos categorías principales en las que el informe divide las comunicaciones ciudadanas. En total, han sido 105 sugerencias y 496 las reclamaciones registradas.

Pese a no ser un número de grandes cifras, el informe tiene su interés, ya que divide estas comunicaciones y las relaciona con cada una de las concejalías que constituyen el organigrama municipal. Ya sean particulares, colectivos como asociaciones vecinales o vecinos que se han puesto de acuerdo para hacer llegar a título particular su protesta como los residentes en la calle Encuentro, lo cierto es que el área que acapara un mayor número de estas reclamaciones y sugerencias es el de Sostenibilidad Ambiental.

Hay quejas de nuevo cuño, como la antes citada en de las motos acuáticas, las cotorras o hasta un bloqueo en el Facebook de la cuenta oficial del Ayuntamiento, pero las cuestiones vinculadas a la limpieza no se han bajado del trono. Así, la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental acapara el primer puesto en número de quejas (221), por la presencia de basura, el estado de solares, y los contenedores, entre las que más se repiten. También por que esta Concejalía se ocupa de la conservación de las zonas verdes capitalinas, otro foco de peticiones ya sea por la necesidad de poda y retirada de árboles, o porque faltan.

Resultado El 72,86% de las quejas han sido resueltas de forma favorable

En el periodo comprendido entre marzo y agosto de este año, le siguen y a bastante distancia las áreas de Seguridad y Movilidad (87), Economía y Contratación (76), y la de Servicios Municipales y Playas (47), la cual recoge reclamaciones de arreglos de calles y aceras, o actuaciones de desinfestación ante la presencia comunicada de cucarachas y mosquitos, entre otros insectos.

Como aspecto positivo de este informe, es la capacidad de respuesta o reacción. Según se expone, en el 72,86% de los casos el Ayuntamiento de Almería ha sido capaz de resolverlos de manera satisfactoria frente a un 19,35% de resoluciones desfavorables.

Las hay también descartadas, bien por que las cuestión planteada no tiene cabida por esta vía de comunicación o porque no son competencia municipal. Tampoco tienen entrada las emitidas de forma anónima. Un 1,51% ha optado por no identificarse, motivo por el que han sido denegadas, atendiendo al artículo 30 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Dicho artículo acepta la no admisión de aquellas reclamaciones y sugerencias en las que se aprecie “mala fe o abuso del procedimiento, con el interés de perturbar o paralizar la Administración”.