El 60% de las quejas ciudadanas al Ayuntamiento de Almería sin responder

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Manuel Vallejo, ha dado a conocer que cerca del 60 por ciento de las quejas y sugerencias que los almerienses han registrado en el Ayuntamiento hasta mediados de octubre de este año siguen sin obtener respuesta, lo que evidencia como “el alcalde sigue sin atender las necesidades de cuestiones a arreglar que le trasladan directamente los afectados” cuando resulta, ha destacado, “el gobierno municipal está precisamente para solucionar los problemas a la gente”. “Está para eso y para explicarle, cuando no puede actuar en lo que se le pide, por qué no puede hacerlo. Así que es muy grave estar hablando de que, en estos momentos, haya 441 almerienses, asociaciones o colectivos con quejas y sugerencias a las que no se les ha respondido nada”, ha sentenciado.

Ese elevado porcentaje y cantidad responde, ha querido precisar, “a la suma de las solicitudes todavía pendientes de información de algún área sobre el asunto denunciado para poder responder y actuar al respecto y las de aquellas que aparecen únicamente pendientes de resolver, para lo que puede ser necesaria información o no”. Sea como sea, “en ambos casos, no se ha dado respuesta ya por escrito al problema o sugerencia planteado y, en caso posible, una actuación municipal que venga a solventarlo”, ha aclarado el edil.

Vallejo, que ha participado en representación del Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Quejas y Sugerencias con las que cuenta el Ayuntamiento, ha detallado que la mayoría de las cuestiones sobre las que se han registrado escritos entre enero y el 15 de octubre de este año tienen que ver con la falta de limpieza y de mantenimiento de los espacios públicos, a lo que se suma incidencias relacionadas con la poda, largas colas en las oficinas de barrio con las que cuenta el Ayuntamiento -por falta de personal y medios adecuados- o la petición de la puesta en marcha del sistema de captura, esterilización y retorno (CER) para el control de las colonias felinas.

En concreto, las áreas relacionadas con servicios municipales, fomento y urbanismo, seguridad y organización del Ayuntamiento son las que más quejas acumulan por atención deficiente o falta de arreglos y actuaciones.

Agilidad y transparencia

“Cuando estamos hablando de que no se está respondiendo a la gente que interpone quejas o sugerencias para mejorar la ciudad no nos estamos refiriendo a que se esté pendiente de resolver aquellas que se han registrado en estos últimos meses, sino que es que al Partido Popular se le va acumulando la tarea durante meses y meses”, ha precisado.

Por ese motivo, ha instado “a que el alcalde y sus concejales en el gobierno municipal entiendan, de una vez por todas, que se tiene la obligación de ser ágil dentro de la administración y de fomentar la participación ciudadana y una gestión transparente, que es todo lo contrario a lo que hacen al cansar a la gente que está esperando a que se les diga algo sobre un problema municipal que les afecta en su día a día”.

En este contexto, ha lamentado que los socialistas “llevemos desde el principio del actual mandato poniendo sobre la mesa lo que está pasando en este apartado y que quienes tienen la capacidad de cambiarlo, que son el alcalde y los concejales del Partido Popular, no lo hayan hecho”. “Eso hace que un número importante de almerienses con quejas presentadas vayan a ver que acaba el año y no saben nada del Ayuntamiento sobre su petición”, ha continuado.

La mejor visión de la ciudad

En ese sentido, el edil socialista ha puesto en valor “que la participación activa de los almerienses se traduce en que las cifras de quejas y sugerencias presentadas hasta mediados del mes de octubre llegan a las 764”, lo que “lleva a que sea probable que, para finales de 2018, nos encontremos en torno a la misma cifra de quejas y sugerencias que se presentaron durante 2017, hasta 883, teniendo en cuenta que ese año fue en el que se produjo un especial aumento en el número de las mismas”.

Para concluir, desde el PSOE han valorado el hecho de que sean los propios almerienses los que ponen el foco de atención en las cosas que no están bien. “Es importante por diferentes factores”, ha considerado Vallejo. En primer lugar, “porque se trata de cuestiones que mejoran la vida diaria en barrios o plantean asuntos que deberían de ser abordados”. Y, para terminar, “vienen a poner de relieve fallos endémicos de este gobierno municipal del PP, que los socialistas también venimos denunciando sin que se tomen medidas efectivas para poner fin a los mismos: una limpieza y mantenimiento inadecuados en la ciudad, falta de atención a los barrios y unos mejorables servicios municipales, entre otros”.