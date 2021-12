Un quinto premio deja casi 2 millones de euros en Huércal de Almería

Otra lluvia de millones para la provincia de Almería, tras los 8,5 de Almería capital y los 200.000 de Aguadulce, un quinto premio ha dejado 1,8 millones de euros en Huércal de Almería.

La administración número 1 de la localidad ha vendido 30 series del 34.345. "Tenía 300 décimos, hemos devuelto tan solo 27 y estoy muy satisfecha, no puedo tener más alegría. Son 6.000 euros por décimo pero en los tiempos que corren seguro que ayudan mucho a quien haya tenido suerte", explica Catalina Guerrero Soler, la Lotera.

Aunque algunos décimos se han quedado en Huércal de Almería, la mayoría se han ido a parar a Almería capital. "Una buena parte de los décimos los he vendido a un bar de Torrecárdenas, que lleva toda la vida allí, Pensión Torrecárdenas. Todos los años lleva comprándome y este año ha tenido suerte. Me alegro mucho. Pero en los últimos días también he vendido en ventanilla, cuando ya los del bar me dijeron que no necesitaban mas".

"Estará muy repartido y espero que sea a gente que le haga falta. Además el bar suele vender un décimo por persona", agrega Catalina.

Juan Antonio, premiado en Huércal

Juan Antonio es uno de los agraciados con el quinto premio que se ha vendido en la administración de loterías número 1 de Huércal de Almería. "Estaba en la oficina haciendo unas cosillas y al escucharlo por la radio y que había tocado en Huércal pues he mirado porque yo tenía comprado que había terminado en 5. Y, efectivamente, al mirarlo he visto que era uno número premiado", explica.

Para Juan Antonio estos "son los Reyes anticipados y la verdad es que el dinero nos ayuda mucho. Es una alegría muy grande. Además ha estado muy repartido y eso me agrada aún más".