El rastro del virus que no se quiere marchar

Marc estaba acostumbrado a unas jornadas maratonianas. Diez o doce horas seguidas en su trabajo. En junio de 2021 le cambió la vida.

Un test positivo de Covid-19 ha sido sinónimo de miedo, incertidumbre y encierro. De soledad. De, incluso, un punto de incomprensión. El virus ha cambiado a todo el que lo ha tenido.

La vacuna ha sido la esperanza. Marc, camarero de profesión, se pudo inocular la primera pero no llegó a la segunda. “Yo estuve un mes en casa con positivo”, explica al otro lado del teléfono. Sufre covid persistente. No es el único. Como él, entre un 10 y un 15% de las personas que han tenido el virus, según ACTS.

En febrero de este año, Marc se reincorporó a su puesto. Nunca ha sido el mismo. Ya no llega a terminar el servicio, apenas puede realizar cuatro horas diarias y con medicación. El tribunal médico que le valoró consideró que ya estaba apto para recibir el alta. Él lo sigue dudando. En la empresa le han entendido. “Llego de trabajar y no puedo levantarme del sofá”, asegura.

Otros no lo entienden. “Están despidiendo a muchas personas por la Covid persistente”, explica Sandra González, directiva de Long Covid de Andalucía. Es una de las afectadas. La lista de problemas de salud que sufre por las secuelas es larga. Ella, como Marc, no tenía patologías previas.

Dolor de cabeza, dolor de oídos, escemas, poliartralgias, febrícula, dolores musculares, diarreas, tos, dolores estomacales, cansancio generalizado, taquicardia, disnea, fallos de memoria, hormigueo en la cabeza, mareos, presión en el pecho, bajo estado de animo, dificultad de concentración, perdida de olfato, perdida del gusto, caída de cabello, inestabilidad, dificultad para recordar palabras, rigidez cervical, extrasístoles, sequedad extrema en la piel, ruido en los oídos, ronquera, dolor de ojos, visión borrosa, sudoraciones con escalofríos, moscas volantes, alteraciones menstruales, rinitis, dolor de espalda, dolor de garganta y vista cansada. La lista es larga. Son solo 40 de los 207 síntomas posibles. Son los que sufre Sandra.

“Te hacen pruebas y no sale nada pero yo siento que me estoy muriendo”, afirma, mientras va perdiendo la voz con el paso de los minutos. Ella se contagió antes, en octubre de 2020, cuando la segunda ola hacía sus estragos. “Estuve 20 días en casa y a los cuatro días de recuperarme salió”, asegura. Una reinfección en diciembre de 2021, con la variante ómicron, solo empeoró los problemas. “Los síntomas son fluctuantes, no vienen todos a la vez”, explica.

Sandra y Marc. 50 y 36 años de edad. Sanos. Sin patologías previas. Con una vida marcada por una enfermedad que ni siquiera los médicos entienden. “Es una penitencia ir de médico en médico”, explica ella. “La sanidad andaluza es muy lenta”, recalca él.

Una vida que nunca volverá a ser la misma. “Tengo 36 años y nunca había estado enfermo”, se defiende Marc. “Ahora el médico cree que puedo tener fibromialgia”, asegura, al otro lado del teléfono. Está empezando a estudiar. Quiere dejar la hostelería. No soporta un trabajo físico como el que tiene. Los libros tampoco se lo ponen fácil. “Me cuesta por la niebla mental que sufro”, recalca. Su vida social se decae. “Si quedo con un amigo le pido que sea cerca de mi casa para no hacer mucho esfuerzo”, asegura.

Y, entre problemas de salud, la mente juega malas pasadas. “Tomo pastillas para la depresión por verme limitado”, explica Marc. Su entorno es su mayor apoyo. “Es duro, pero te apoyas en las personas”, afirma. “No dejamos de pelear”, dice Sandra, que tiene fuerza pero no salud.