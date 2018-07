En recuerdo de Miguel Ángel Blanco

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, presidió ayer el minuto de silencio que, en homenaje al concejal popular Miguel Ángel Blanco, se celebró en los jardines de alcaldía y en el que han participado ediles del PP y de C's, además de ciudadanos que, a título particular, se han sumado al acto. Se trata de "un sentido acto en el que el Ayuntamiento de Almería se suma a esa treintena de municipios que en España recuerdan a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP que hace ya 21 años fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA y que se convirtió, muy a pesar de todos, en símbolo de la libertad, de no ceder ante el chantaje, de no ceder ante la barbarie, ejemplo de la unidad de todos los demócratas". Para el alcalde de Almería, es necesario "mantener vivo el recuerdo y mensaje de Blanco".