Buscan soluciones para dotar al refugio de los gatos ferales de agua y zonas de sombra

El refugio en el que poder albergar las colonias de gatos existentes en la zona de Nueva Almería en la que hay programa la construcción de unas 900 viviendas está finalizado. O casi. Han surgido problemas para los que el área de Sostenibilidad Ambiental está buscando soluciones que contente a las cuidadoras.

El Ayuntamiento ha terminado la obra de este recinto felino, totalmente vallado, entre el centro de pistas de la Dirección General de Tráfico y el estacionamiento municipal de caravanas y autocaravanas del paseo marítimo de Ribera. Sin embargo, cuidadoras de estos gatos silvestres, que habían aceptado trasladar sus animales a este lugar, ya no están dispuestas a hacerlo debido a la falta de puntos de agua y a que no se ha dotado de áreas de sombra a este espacio, por lo que temen que los animales no puedan sobrevivir, puesto que, además, el techo del recinto está cubierto con una malla y no hay salida.

La concejal Margarita Cobos ha indicado que su área está buscando soluciones para poder dotar al recinto de sombras y facilitar a las cuidadoras la disponibilidad de agua.