Los regantes se quejan de que no se hagan balsas para retener el agua de las lluvias

Ante el paso de la borrasca ‘Gloria’ por España, y en particular por la provincia de Almería, desde La Federación de Regantes de Almería (FERAL) lamenta que “una vez más vemos que la lluvia llega hasta la provincia y una vez más vemos como ninguna de las administraciones han hecho nada para que esa agua no se vaya al mar y pueda ser utilizada por los regantes”. Así lo ha explicado el presidente del colectivo, José Antonio Fernández Maldonado que también ha querido dejar de manifiesto que “no se ha hecho nada por parte de las administraciones, ni balsas para tormentas ni nada que no pudiera ayudar a retener esa agua que va a ir al Mediterráneo, cuando la situación de los regantes ha quedado clara durante los últimos meses”.

Fernández Maldonado afirma que no se puede entender cómo ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía han tomado en consideración las infraestructuras pendientes que hay en la provincia y en la que los almerienses estamos viendo cómo “se está poniendo en riesgo una actividad tan potente y que tanta riqueza genera en la provincia como nuestra agricultura”.

Los regantes han señalado igualmente que desde la Agencia Estatal de Meteorología se han previsto para lo que queda del día de hoy y para la jornada de mañana precipitaciones sin descartar que sean localmente fuertes, así como nevadas entre los 500-600 metros a primeras horas, subiendo la cota hasta los 800-900 metros durante la tarde de hoy lunes. “Y con estas previsiones de más lluvias volveremos a ver cómo el agua discurre sin que podamos retenerla antes de que vaya al mar”.

La Federación de Regantes de Almería, recuerda igualmente, que se ha puesto sobre la mesa que las administraciones competentes llevaran a cabo la repoblación de montes en la provincia para retener agua de lluvia de forma natural, así como la construcción de figuras similares a los diques de contención en los cauces para que se pueda filtrar esa agua de lluvia y que vaya a los acuíferos para que así puedan recargarse en los lugares donde no se pueda recoger agua si no fuera posible hacer balsas de contención de agua.