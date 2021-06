Los regantes amenazan con llevar a los tribunales el aumento de la desaladora de Almería

“De los 12 Hm3 de agua necesarios para el consumo en Almería (7+5), se necesitarían 32 Hm3 brutos, de los cuales ocho provendrían del acuífero”, ha detallado Cazorla. “Lo venimos diciendo desde hace tiempo: no podemos desvestir a un santo para vestir a otro. Nosotros apoyamos que se deje de sobreexplotar los pozos de Bernal, pero no a costa de sobreexplotar el acuífero del Bajo Andarax, que puede terminar suponiendo el fin de la Vega histórica de Almería”. O lo que es lo mismo, el tomate de Almería.

Cobos pide respetar el estudio de quien tiene las competencias hídricas

La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha insistido en que la puesta en marcha de nuevos bastidores de la desaladora de Almería está avalada por los informes y estudios realizados "por quien tiene las competencias y responsabilidad en materia hídrica", en referencia a los de la Junta de Andalucía, recordando la conclusión de dichos informes respecto de que "el sistema de desalación es la mejor opción de las posibles" en el objetivo de abastecer de agua a la ciudad.La edil ha defendido la "transparencia" con la que ha actuado el Ayuntamiento a la hora de dar a conocer "todos" los informes que se han realizado al respecto. "Nosotros no tenemos ni que objetar, ni juzgar, no somos especialistas. Nuestro cometido no es entrar en valoraciones respecto del contenido de uno u otro informe y sí respetar, como siempre hemos hecho, el pronunciamiento de la administración competente". Cobos ha recordado, frente a esas críticas, que en 2017 la desaladora ya dobló la puesta en marcha de bastidores, respondiendo así a la necesidad de los regantes para contar con mayor aporte de agua en unos momentos muy complicados. "Entonces, los que ahora critican esta cuestión y que supuso la puesta en marcha de más bastidores no lo hicieron", remacha la edil.