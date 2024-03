La regulación de los músicos callejeros y otros artistas urbanos en Almería es un "disparate"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha calificado hoy de disparate la última ocurrencia del concejal de Cultura, Diego Cruz, de regular la ocupación de la vía pública para el desarrollo de actividades culturales y le ha instado a “retirarla inmediatamente”.

Antonio Ruano ha anunciado que, en caso de que no sea retirada, el PSOE votará en contra “de una iniciativa que se ha sacado de la manga el concejal de Cultura, que no sabemos a qué responde porque Almería es una ciudad que no necesita ninguna regulación para ese tipo de acciones culturales porque las que hay son pocas y no producen ningún estorbo a la ciudadanía”. “Parece que el señor Cruz desconoce la idiosincrasia de nuestra ciudad”, ha indicado Ruano, para quien “el PP vive en realidades paralelas que no se corresponden con lo que ocurre en la vida real de los almerienses”.

“Ojalá hubiera una necesidad de regular la cultura en la calle porque nuestras calles estuvieran llenas a diario de artistas de todo tipo, turnándose para expresarse en los distintos espacios, pero eso, a día de hoy, no ocurre, entre otras razones porque el PP se está dedicando a promover grandes espectáculos, dejando de lado a los artistas locales”, ha afirmado el concejal del PSOE.

Por otro lado, ha denunciado “la unilateralidad” con la que el PP pretende poner en marcha esta medida, sin hablar previamente con el sector para conocer su opinión al respecto, criticando que “ha puesto en marcha la mayoría absoluta con arrogancia”.

También, ha afeado al PP su “hipocresía” porque “se erige en adalid de la bajada de impuestos y no hace sino crear más impuestos donde, además, no hay ninguna necesidad, por no hablar de que los artistas locales forman un colectivo que necesita ser mimado por su Ayuntamiento, no ser castigado con tasas y regulaciones”.

“Todo lo anunciado por Diego Cruz sobre sea regulación nos produce estupor y más aún que el concejal haya tenido el cuajo de afirmar que se hace para promocionar la cultura”, ha manifestado Ruano porque, a su parecer, “esta regulación solo va a contribuir a desmotivar, aún más, a los artistas locales porque les obstaculiza, con trámites burocráticos y tasas, la expresión de su arte en la calle”.