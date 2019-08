La remodelación del Emilio Campra deja sin instalaciones donde entrenar al senior Poli

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la capital, Miguel Cazorla, ha lamentado que el equipo de la categoría senior del Club Polideportivo Almería carezca de instalaciones en la ciudad para jugar en la temporada 2019/2020. El edil naranja ha mostrado su malestar tras una reunión mantenida con miembros del Club entre los que se encontraba el nuevo presidente, Lito Garay.

Según ha trasladado el representante del Poli Almería, con las obras del Estadio de la Juventud Emilio Campra y tras los intentos fallidos de encontrar campo en la capital, han tenido que trasladarle a la Ciudad Deportiva de Viator, con el problema de que el equipo senior no cuenta con horario en el nuevo lugar. Ante esta situación, desde Ciudadanos han demandado al equipo de Gobierno del Partido Popular una solución ante el inminente comienzo de temporada en Tercera División.

“El Ayuntamiento no puede seguir dando la espalda a un club que cuenta con casi 200 fichas y más de 300 abonados que está haciendo una gran labor por el deporte en la capital”, ha criticado el portavoz municipal de Cs, Miguel Cazorla. En palabras del concejal de Ciudadanos: “Ya se ha perdido la línea de cadetes y el Consistorio no puede mirar hacia otro lado cuando un equipo de Tercera División que lleva el nombre de nuestra ciudad por toda España no tiene un campo donde entrenar y competir”.

Dadas las circunstancias, Miguel Cazorla ha propuesto como solución inmediata que el Campo de La Vega acoja al senior del Poli Almería esta temporada. A la vez que ha pedido al Gobierno municipal del Partido Popular que cumpla con su promesa al club y facilite unas instalaciones estables en la capital. Desde Ciudadanos se han comprometido a trabajar y a hacer todo lo posible por ello.