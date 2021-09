Una residencia de mayores para Pescadería-La Chanca, un local para la banda de cornetas y programas de prevención de los suicidios

La iniciativa ha sido arropada con el voto favorable de toda la Corporación, a excepción de Podemos , que se abstuvo al considerar que es el “ente” del Obispado , “que tiene locales y no paga IBI”, quien debería hacerse cargo, un "disparate" en opinión del portavoz de Cs, Miguel Cazorla.

Mateos se ha mostrado “muy contenta” por el resultado de la votación, puesto que “Almería tendrá una residencia pública. Era una demanda vecinal, pero, también social ya que cada vez son más las personas mayores que viven en nuestra ciudad y que no pueden optar a residencias concertadas”.

Es, a grandes rasgos, la moción defendida por la portavoz de la formación morada, Carmen Mateos, que recibió el apoyo unánime de la Corporación, incluido Ciudadanos , pese a que su concejal Rafael Burgos haya manifestado “ dudas ” acerca de la capacidad municipal para materializar este compromiso, bien recibido, no obstante, para atender las necesidades de una población cada día más envejecida, con lista de espera en las residencias privadas y que podría suponer también un acicate económico para este barrio capitalino.

Plaza Pavía, Cortijo Grande y Costacabana, decaen las mociones

La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Valverde, ha lamentado la postura del equipo de Gobierno del PP y, en particular, del alcalde, de negarse a apoyar sendas mociones del PSOE que implicaban la realización de unas “pequeñas mejoras” en los barrios de Cortijo Grande y de Pescadería, en particular, en la Plaza Pavía. El concejal del PP Carlos Sánchez ha reprobado las iniciativas socialistas por no ir acompañadas de un presupuesto: “No es serio ni responsable”.

La segunda moción de Ciudadanos, pidiendo inversiones en el barrio de Costacabana, ha obtenido el mismo resultado que las socialista, decayendo por falta de apoyo del PP.