Los robos de gasolina en coches aumentan en Almería

El precio de gasolina se ha duplicado y, consecuentemente, se ha convertido en algo inasumible para muchos ciudadanos. Las gasolineras marcan precios superiores a los dos euros y eso hace que muchos, los que no quieren o no pueden, utilicen los coches ajenos como surtidor.

El caso es que los robos se han incrementado. Algunos terminan en las dependencias policiales como denuncias y otros simplemente se exponen en redes sociales debido a la dificultad que entraña el poder localizar al ladrón del combustible. A pesar de todo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre recomiendan interponer una denuncia. Y es que se puede dar el caso de que el vándalo tome como algo habitual el robo de combustible.

Es en las redes sociales donde afloran, durante estos días, los comentarios relacionados con este tipo de robos. “Buenas a todos. Hoy, mientras paseaba a mi perro, me he encontrado tres coches con las tapaderas del depósito abiertas de par en par por la zona del Día de La Loma (El Ejido). He avisado a algunos vecinos de alrededor. Tener cuidado que con esto de la subida de la gasolina se le está yendo la cabeza a la gente”, escribe una usuaria en un conocido grupo de Facebook con miles de seguidores en Almería. Acompañaba las imágenes de los vehículos con las tapaderas abiertas.

“He tenido mi coche aparcado junto a la gasolinera de la Avenida de Montserrat y me lo he encontrado con el tapón roto y en reserva. No solo me han robado la gasolina, ahora me tengo que dejar dinero en repararlo”, aseguran en otra publicación.

A veces, aunque la primera intención sea la de robar gasolina, algunos vehículos, sobre todos los más nuevos, tienen sistemas de seguridad que dificultad casi hasta el extremo los robos. Aun así, los ‘cacos’ encuentran dos formulas. La primera de ellas consiste en el robo de toda la vida. Se trata de forzar la tapa del tanque. Primero deben lograr burlar los sistema antirrobo, cada vez más modernizados, y si lo consiguen, necesitan disponer de una bomba de extracción manual, una manguera y, lógicamente, una garrafa para almacenar el combustible. Y si es de noche. Lo redondean. Aunque ninguna opción de robo, sea cual sea, es recomendable en ninguna situación.

El segundo de los casos es el que más se viene utilizando en los últimos años. Es el más dañino pero con el que se roba con una mayor eficacia. Se trata de perforar el depósito. Con esto, los ladrones se evitan el tener que lidiar con vehículos que posen válvulas de retención que evitan que el combustible suba, pantallas que no dejan que la manguera llegue al tanque o el sistema de bloqueo del tapón.

El principal responsable de los altos precios que marcan los carburantes en toda Europa durante las últimas semanas es el petróleo, que desde que empezó el año inició una escalada que se ha agudizado tras la invasión rusa de Ucrania.

Pese a que su valor parecía haberse estabilizado, en las últimas semanas la cotización del “oro negro” ha vuelto a subir debido a las tensiones entre la oferta y la demanda tras el embargo impuesto por la UE a las importaciones de crudo ruso.