“Estamos dando los pasos para el fin de esta sociedad patriarcal”

–¿Cuál es el balance que hace de su consejería desde que entraron a formar gobierno? ¿Ha llegado a arrepentirse debido a la presión que siente en su área?

-Siempre parto de que cualquier proyecto en el que te embarques está formado por personas y tiene vida propia. Y todo lo que empieza en un contexto puede tener otros contextos diferentes. Y todas las decisiones que se toman siempre nos llevan a algún lugar, yo no creo que sean equivocadas. Simplemente tenemos que adaptarnos a las circunstancias y saber reaccionar sin olvidar nunca la esencia. Hay una esencia que permanece inalterable, que es por la que yo me apunté a este proyecto de regeneración. Consideraba que la política que estaba primando no correspondía con muchas personas como yo. Pensaba que necesitábamos políticos honrados, honestos y que no robaran el dinero público. Que hicieran políticas, honestas, reales y para las personas y que prevalecieran la igualdad. Cuando te sumas a un proyecto te enfrentas a todo tipo de opiniones. Pero yo creo que cualquier organización humana es viva y debe estar en proceso de cambio y de desarrollo. Todo si se retoma con inteligencia y buena voluntad nos va a llevar a caminos mucho mejores y positivos.

-¿Le está costando de alguna forma desarrollar su trabajo en el área de igualdad por la presión de compañeros de gobierno como VOX o por el propio PSOE?

-El PSOE ha hecho una campaña muy violenta contra mí y contra la consejería desde el primer momento. No nos dieron ni un día de duda razonable. Nos rodearon el Parlamento comentando que íbamos a acabar con la igualdad, con los derechos LGTBI, con la medidas de violencia contra las mujeres que íbamos a cerrar el Instituto Andaluz de la Mujer... Eso me parece ilegítimo. No nos dieron ni la oportunidad de gobernar. El PSOE sigue teniendo conmigo una presión muy fuerte que no es leal, porque independientemente de la ideología que tengamos, yo creo que he demostrado que a nivel de violencia machista no he dado ni un pasó atrás. Llevo 30 años luchando en igualdad y educando en igualdad. Soy una mujer feminista, creo firmemente en la igualdad de hombres y mujeres. Y estoy al pie del cañón con otras presiones como son las de VOX. La ideología es absolutamente contrapuesta. No coinciden para nada con nuestros postulados. Pero es que eso es la democracia. Las personas votas, existen diferentes partidos y tenemos que aprender a convivir y llegar a acuerdos. El problema comienza cuando crees que siendo el PSOE te pertenecen ciertas banderas y que nadie te las puede robar. Y eso es algo que debe ser una lucha de todos. La lucha contra la violencia machista no le pertenece a la izquierda.

–Debe lidiar con el prejuicio de la izquierda y las negativas de VOX, ¿cómo le influye?

-No me influye porque tengo las ideas absolutamente claras. Pueden pensar incluso que yo tenga un sufrimiento por las cosas que me dicen... han pedido mi dimisión porque les molesto, porque creen que les estoy robando las banderas y no es así, son mías también. Y VOX también pide mi dimisión. Pero yo tengo muy claro que voy a seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, que voy a seguir luchando contra la violencia machista porque el de la vida es un derecho fundamental. Y yo soy una mujer muy fuerte y me enfrentaré a quien sea. Independientemente de las siglas. No me dejo amedrentar.

-¿Qué le ha dado tiempo a hacer este año en temas de violencia machista?

-Hemos reforzado el Instituto Andaluz de la Mujer, algo con lo que decían que íbamos a acabar. Hemos hecho una actuación de competencias en la atención integral de la mujer, de la violencia y de la igualdad. Está todo centralizado. En parte de la dirección general de la violencia de género va toda la innovación e investigación, que creo que es fundamental. Hay que seguir investigando sobre porqué se siguen dando casos y cómo podemos mejorar en estrategia. También dijeron que iba a desaparecer el Teléfono de Atención a la Mujer y de 100.000 euros hemos pasado a 500.000 euros pero para los presupuestos de 2020 el presupuesto es más de 800.000 euros. No es una línea de Atención de Salud Responde tal y como había antes, ahora atienden juristas y psicólogos a mujeres que están en una situación muy vulnerable. Estamos dedicándonos sobre todo a la educación, hemos presentado un calendario de mujeres, vamos a visibilizar la historia de las mujeres de Andalucía, vamos a talleres de coeducación de obligado cumplimiento en las escuelas, planes de igualdad que tengan un peso curricular ya que pensamos que la prevención está la educación y no hay otra forma de hacerlo. Había 15 millones del Pacto de Estado de 2018 que no se habían ejecutado, solamente 200.000. No habían tenido tiempo. Pero nosotros hemos repartido 30 millones de política efectiva para las mujeres adaptadas a su formación, programas de iniciación inicial Cualifica para insertarlas en las empresas, necesitan un proyecto de vida, necesitan viviendas, vamos a hacer viviendas tuteladas pero además las casas de acogida las vamos a mejorar. La atención a nivel psicológico para los niños y niñas que viven con las madres va a recibir una atención socioeducativa mucho mejor. Yo me he recorrido toda Andalucía, me he reunido con 200 asociaciones de mujeres y les he dicho muy claro qué necesitan y en qué les puedo ayudar. Hay una línea de subvenciones importantes. Y en esas reuniones también están presentes los profesionales, que curiosamente en cada provincia nos han dicho que se quieren coordinar para optimizar recursos. Hacía cinco años que no se celebraban las mesas de coordinación provincial y hemos conseguido que se vuelvan a reactivar. Con todas estas medidas espero que tengamos resultados a medio plazo, porque esto es muy complicado de cambiar a corto plazo. Yo no se si veré este fin de sociedad patriarcal, pero estamos dando los pasos. Lo que no podemos hacer, como se ha hecho a esta hora, es hacer política que te den réditos rápidos inmediatos para venderlos, hacer política a golpe de campaña electoral y con la violencia machista, en políticas sociales o en igualdad no se puede hacer eso. Hay que hacerlo con previsión de futuro.

–¿Era cierto aquello de que se han repartido millones y millones en subvenciones de los que apenas una mínima parte ha ido a parar a las víctimas?

-Ejecutar no ejecutaban. Le puede decir, con papeles, que entre tres y cuatro millones de presupuestos del Instituto Andaluz de la Mujer se modificaban a finales de año o antes porque no los ejecutaban. Lo trasladaban a otras consejerías. Se trata de maquillar los presupuestos para venderlos. Nosotros queremos que lleguen a las personas que lo necesitan y es importante que sean proyectos innovadores y basados en la innovación. No repetir rutinas sino plantear estrategias efectivas. Queremos ser más rigurosos en las subvenciones a asociaciones pidiendo esos requisitos, no vamos a dar subvenciones nominativas, queremos hacerlo por concurrencia competitiva que me parece que es lo de derecho y más transparente. -Usted conocerá el caso de la madre que presuntamente asesinó a su pequeño de 8 años en Almería, Sergio. Los Servicios Sociales tenían claros indicios de que algo podría suceder, pero hasta que un juez no diga quien debe tener la custodia es un proceso lento, ¿debería modificarse el protocolo?-Se pueden hacer cosas y de hecho lo estamos haciendo ya. Cuando ocurren desgracias de este tipo debemos pensar en qué debemos hacer para mejorar. Es la diferencia entre la soberbia de decir ‘lo hago todo muy bien, soy maravilloso o tapo cosas que no quiero que la gente vea’, como las listas ocultas de los cajones de la Dependencia, o tomar la postura de ponerse manos a las obra. La directora general de Infancia ya ha tenido reuniones de coordinación de justicia para que las consejerías estén coordinadas. Vamos a buscar soluciones para agilizar los protocolos. Y lo vamos a conseguir. Hay que agilizarlo todo, nos hemos encontrado con protocolos muy lentos en atención de menores. La burocracia a veces va a en contra de las personas y es algo en lo que trabajar. Hemos creado nuevos Equipos de Tratamiento Familiar, que trabaja en la prevención de este tipo de violencia, porque en la ayuda a la familia es donde se puede prevenir este tipo de desgracias. Los Servicios Sociales Comunitarios estaban bloqueados, nunca se les ha atendido, necesitaban más personal. Este año han sido 1.200 personas incluidas más en este aspecto. Hay que seguir incluyendo más personal, pero queda mucho por hacer.

–El PSOE ha criticado duramente que a pesar del Plan de Choque cada vez hay menos personas adquiriendo la Dependencia y más en lista de espera? ¿Es cierto?

- Están los datos, se pueden ver en el Imserso. Se utilizan las cifras y se miente. Eso no es un argumentario, tenemos que exigirle a los políticos que sean serios. La lista de espera ha aumentado, lo he dicho desde el primer día. Porque de las 75.000 personas que yo dije que estaban en listas de Dependencia, había 35.000 grabadas pero no valoradas. Ellos (PSOE) decían que eso no era lista de espera. En la última reunión sectorial, el director del Imserso a nivel nacional, dijo que se iban a incluir las personas que estén grabadas aunque estén pendientes de valoración en las listas de espera. Me dijeron que era mentira y ahora va a resultar que va a ser cierto. Pero es que en Almería, de los más de 1000 almerienses que estaban en cajones, que no figuraban, ya hemos grabado 700. Pues esos van a aumentar las listas de espera, pero nos los voy a ocultar en ningún sitio. Son personas y necesitan que estén en la lista para que estén atendidos. Pero si te quedas con el dato que te interesa y lo utilizas a tu manera, están mintiendo.

-Usted se ha dedicado muchos años a la docencia, en Almería y en el resto de Andalucía, se están cerrando colegios rurales por falta de alumnos, ¿hemos llegado tarde para resolver el problema?

-Tenemos un grave problema de natalidad y no lo estamos viendo. Y hay un gran problema de despoblación. He tenido siete leyes educativas y he sufrido muchos años de masificación en las aulas brutal. El PSOE es el menos indicado para hablar de masificación. Durante más de 10 años hemos tenido un 10% más de lo permitido; estamos hablando de 28 niños en Primaria y de 33 alumnos en Secundaria. Ahora es verdad que se han bajado las ratios, pero también es cierto que existen zonas despobladas con ese problema. El consejero de Educación está buscando nuevos modelos para las zonas rurales. Debe ser de concentración, unificado. Y por ahí podemos avanzar. Lo que yo creo que habría que hacer es buscar un plan serio y riguroso como el que se propone desde Ciudadanos para el tema de la despoblación y la natalidad. Tenemos que ayudar a las familias para que se tengan hijos.

–Igual nos hemos dado cuenta muy tarde.

-Hay que ponerse a trabajar y creo que se puede atajar. Por ejemplo, la tarifa plana para mujeres autónomas en zonas rurales es algo que está ahí y que puede contribuir. Los jóvenes deben poder heredar los negocios de sus padres y todo eso se está haciendo. Son muchas medidas a nivel transversal. No se puede perder una forma de vida maravillosa.

-Tiene a una nueva compañera en el Parlamento, Mercedes López.

-Ha hecho un trabajo maravilloso como directora general de Discapacidad. Ella ha tenido ahora una oportunidad de entrar como parlamentaria, le hace mucha ilusión. Estaba de número tres, tenía inquietud política y estoy segura de que lo va a hacer muy bien. Nos hacen falta personas que conozcan la realidad de la discapacidad.

–¿Con qué se iría satisfecha al terminar la legislatura?

-Sabiendo que estamos encaminados en la lucha contra la violencia machista, habiendo encontrado de alguna manera una estrategia común, que esté dando resultados y que lo estemos viendo entre todos. De esa forma me iría tranquila. También me iría satisfecha con que mi Plan Estratégico para Mayores esté dando sus frutos y que se va a prevenir la Dependencia y no va a hacer tantas personas mayores solas; Me gustaría haber conseguido ese convenio de colaboración con los países de origen en inmigración y estemos formando a los pequeños y con que mis personas mas vulnerables les llegue la renta mínima a tiempo para que las personas discapacitadas estén en tan buenas manos como en tantos centros que conozco, pero aún mejor porque les vamos a dar todos los recursos que requieren.