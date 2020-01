Los almerienses gastarán estas rebajas de invierno una media de 105 euros que destinarán principalmente a ropa. La provincia vuelve a ser donde más se consume de Andalucía, según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Andalucía. Así, por provincias, Almería (105 euros), Málaga (104 euros), Sevilla (103 euros) y Granada (97 euros) serán las que más gastarán en estas rebajas, frente a Huelva (83 euros), Jaén (86 euros), Córdoba (88 euros) y Cádiz (94 euros), que serán las que menos gastarán.

Por sectores de gasto, el textil (52 euros) sigue estando a la cabeza, representando el 54,07% del gasto previsto, seguido por el calzado y los complementos (18 euros), que representa el 18,9 %. Sumadas la compra de textil con la de calzado y complementos, el desembolso medio se eleva a 70 euros, lo que representaría el 73,6 % del total. Los siguientes sectores de gasto en rebajas serían los relacionados con las compras para el hogar, ocio y tiempo libre (26,3 %) y un desembolso medio en Andalucía de 25 euros.

El conjunto de los andaluces gastarán de media 95 euros en las rebajas de invierno, que comienzan oficialmente mañana 7 de enero, lo que supone un gasto ligeramente superior a los 90 euros de 2019, según la UCA. El textil, el calzado y los complementos acaparan el 74 % de las compras previstas y la intención de compra online se sitúa ya por encima del 28 %. Se trata en cualquier caso de una campaña comercial muy desdibujada porque ya no se producen de manera simultánea en el conjunto de establecimientos, tanto físicos como online, y de hechos muchos comercios han iniciado sus rebajas durante las fiestas navideñas e incluso antes, ha precisado la unión de consumidores en su informe, que se basa en previsiones de gasto y no en el gasto real y se ha calculado con los datos de una encuesta.

Almería Centro critica la falta de actividades La Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Comercial Abierto, Almería Centro, ha criticado la falta de actividades organizadas por el ayuntamiento de Almería en el centro de la capital. Desde el colectivo han asegurado que este año “ni ha habido ni un Rey Mago”. “Nos reunimos con los responsables municipales y les solicitamos actividades para dinamitar el centro en Navidad, en calles como Reyes Católicos y en Concepción Arenal, pero no nos han hecho caso”. “Todo lo han puesto en La Rambla. Las coronas, el mercadillo navideño, el tobogán gigante... “. “Lo ideal hubiese sido como en años anteriores con elementos por determinados puntos para que la gente hiciera un recorrido”. “Actuaciones, cuenta cuentos, u otras actividades como en años anteriores que hubiesen revitalizado el comercio del centro”.

La UCA aboga por un consumo consciente porque “se trata de comprar lo que realmente se necesita. Porque es conveniente hacer una lista de necesidades”, inteligente porque hay que comparar los diferentes formatos comerciales para comparar precios, sostenible ya que “el consumismo excesivo incide negativamente en el medio ambiente” y se puede optar por el comercio local y de proximidad. Y también apuesta por un consumo solidario “porque podemos elegir establecimientos y productos de Comercio Justo y podemos luchar contra la explotación infantil de determinados sistemas de producción”.

Entre las recomendaciones de Consumo, y haciendo referencia a la normativa andaluza, la misma establece, entre otros criterios, que los productos muestren el precio habitual y el rebajado, así como que se encuentren en perfectas condiciones de calidad, diferenciándolos de los saldos, y que los comercios mantengan las mismas garantías en la venta que hay fuera de los periodos de rebajas. Además, debe tenerse en cuenta que el establecimiento, al anunciar la venta en rebajas, está obligado a disponer de existencias suficientes del artículo rebajado durante el periodo anunciado.

“Yo he empezado hoy las rebajas porque no me puedo permitir empezar antes. Hemos salid con descuentos a partir del 30% y llegaremos al 50% más adelante”.

Igualmente, para que el establecimiento anuncie rebajas debe tener rebajados más de la mitad de los artículos dispuestos para su venta. En el interior del establecimiento deben estar claramente diferenciados los artículos rebajados de los que no lo están. También se aconseja pedir siempre factura de la compra realizada y se recuerda que todos los establecimientos están obligados a disponer de hojas de reclamaciones y anunciarlo así en un cartel. Asimismo, los consumidores podrán utilizar las mismas formas de pago que habitualmente exige el comerciante y las devoluciones también habrán de producirse en periodo de rebajas.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos requisitos, la Junta, a través de los servicios de Consumo y de la Inspección de Comercio, está llevando a cabo una campaña de inspección de establecimientos comerciales, que arrancó el pasado mes de diciembre y se prolongará hasta marzo, en porcentajes similares (50%) en grandes superficies y en pequeños comercios. Para evitar fraudes y estafas a la hora de comprar por internet, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recomienda escoger tiendas de confianza, revisando la información de la página, referida a avisos legales, política de privacidad o términos de uso.

“Nosotros empezamos el día 2 con descuentos de entre el 10 y el 50. Además hemos estado toda la Navidad con descuentos, y la verdad es que ha ido muy bien”.

Consumo recuerda que la empresa que ofrece sus servicios en línea deberá proporcionar: el nombre completo de la misma; su NIF, NIE o CIF; datos de inscripción en el Registro Mercantil.; la dirección postal y su dirección de correo electrónico. En este sentido, aconseja no realizar transacciones online si la empresa que vende o utiliza sus servicios a través de internet no se identifica convenientemente. Las tiendas que operan a través de internet deben poseer un certificado de seguridad (el navegador mostrará un icono con la forma de un candado) y la url empezará por “https” en lugar de por “http”.

Además, el certificado digital de la empresa (que se obtiene pulsando en el candado anterior) debe ser válido. Se desaconseja seguir con la operación si la página carece de certificado o bien éste no es válido. A la hora de realizar la transacción a través de la página web de la empresa, se solicitarán a la parte compradora los oportunos datos personales que solo podrán ser utilizados para fines relacionados con la gestión de la contratación que se realice.