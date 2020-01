Ya están aquí los roscones, los auténticos reyes de la Navidad

Desde hace unos días, los obradores de toda la provincia trabajan a mayor ritmo de lo habitual para que hoy y mañana las vitrinas de las reposterías estén repletas de roscones de reyes. En sus hornos, los panes comparten protagonismo con estos bollos dulces decorados con fruta confitada, almendra laminada y azúcar.

Un dulce que se ha convertido en el verdadero rey de la Navidad, ya que en apenas dos días son miles las piezas que se venden en los 103 pueblos, desde los roscones artesanos hasta los industriales que llenan las neveras de los supermercados.

¿Artesanos o industriales?

La receta varía según el maestro repostero que lo elabore, aunque los ingredientes que no pueden faltar son la harina, huevos, mantequilla, y agua de azahar. Un poco de zumo de naranja o ralladura y aceite de oliva se cuelan también con frecuencia en la masa. “De nuestra masa madre de cultivo hacemos una masa para el roscón que dejamos 24 horas en reposo. Después se amasa, se deja fermentar en bloque una hora aproximadamente, se corta, se les da forma y los dejamos otras 24 horas de reposo. Luego ya se hornea a unos 160º”, cuenta Emilio Gimeno, repostero del Horno de Martín en Vera. Su establecimiento dispensará unos 400 roscones en esta localidad levantina.

Son muchas las diferencias entre un roscón artesano y uno industrial. Desde el proceso de elaboración hasta la materia prima. “En Confiterías Francisco Hernández usamos un sistema de doble fermentación para que quede más tierno y solo ingredientes de primera calidad”, explica Francisco Hernández, de cuyos hornos saldrán algo más de 2.500 roscones.

A pesar de que Almería no es una gran productora ni de harina ni mantequilla, dos de los ingredientes básicos, es habitual que los roscones artesanos se elaboren con algunos productos de la tierra: en Horno de Martín utilizan aceite de Lubrín y naranjas de Antas; o en La Dulce Alianza, la fruta les llega desde Canjáyar y las almendras de diferentes rincones de la provincia, por citar ejemplos.

Aunque el roscón de reyes puede comerse solo, lo más habitual es rellenarlo con alguna crema: la nata sigue siendo el relleno preferido, aunque también los hay de trufa, moca, yema tostada, crema pastelera o cabello de ángel. “Hay quien nos pide que los bañemos de chocolate, como los palmeras, o incluso se los llevan para echarle sobrasada y queso”, cuenta Carlos Cano, de La Dulce Alianza. Y es que sobre gustos no hay nada escrito. Ya sea solos o rellenos, esta tradicional pastelería almeriense prevé vender cerca de 4.000 roscones estos días. “El año pasado hicimos unos 2.000, pero con las dos nuevas tiendas que hemos abierto esperamos poder llegar a doblar las ventas”, explica su gerente.

Figuritas, habas y hasta dinero

De la manera que sea, lo que no puede faltar en un roscón de reyes son dos cosas: una figurita de porcelana de un rey y el haba. Eso es lo mínimo, pero a partir de ahí, se puede encontrar casi de todo al cortar un trozo del pastel. Desde figuritas de dibujos animados o pillapelos hasta sobres con dinero. En Almería, salvo que sea por despiste de algún repostero, no hay constancia de que haya monedas o billetes en los roscones, pero sí que hay una pastelería que regala 1.000 euros a sus clientes. Es Dulce Mar, ubicada en la calle Ferrocarril de la capital. Por comprar uno de estos postres se obtiene una participación cuyo número debe coincidir con el Sorteo de la Lotería del Niño. Quien tenga esa fortuna, a parte de un delicioso roscón se llevará un buen dinero.

El coste de un roscón artesanal se mueve entre los 15 y los 38 euros, dependiendo del tamaño y de si está relleno o no. Un precio considerablemente más alto que los industriales que se pueden comprar en los supermercados. De hecho, el roscón del Supermercado Día, elegido por la OCU como el mejor industrial, no llega a los 10 euros. “No están malos, por supuesto, pero no se pueden comparar con uno artesano”, cuenta Francisco Hernández. De hecho, asegura que “cuando comenzaron a invadir los roscones de supermercado nos asustamos, porque en precios no se puede competir, pero apostamos por mantener la calidad y nos ha ido bien”.

Por otro lado, la venta de roscones resulta bastante rentable para las reposterías en general. Según cuenta José Torrente, presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Almería (Acria), la elaboración no resulta muy cara, por lo que dejan un buen margen de beneficio. Si a eso se suma que los grandes obradores pueden vender varios miles de roscos en dos o tres días, el resultado es un buen pellizco con el que afrontar la cuesta de enero.

Para competir con las grandes superficies, los artesanos no paran de reinventarse y ofrecer nuevos productos. La Dulce Alianza, por ejemplo, desde el año pasado comercializa un roscón mini para una sola persona, a 5 euros la unidad. Una forma económica de poder tener un producto artesanal y de primera calidad al precio de uno de supermercado.

Otro ejemplo de originalidad es el de la Repostería Mónica, en la capital, que vende un kit para elaborar el roscón en casa. Incluye la caja de cartón; papel para horno; una bola de masa especial de roscón lista para darle forma, fermentar y cocer; una corona; las figuritas y el haba; azúcar perlada; almendra y fruta confitada. Todo lo necesario para pasar un buen rato en familia elaborando el postre, por tan solo 8 euros.

Con relleno o sin él, ya elaborado o para hacer en casa, de tamaño grande, mediano o mini, sea de la forma que prefieran, la tradición manda que el día 6, antes o después de abrir los regalos de los reyes se coman un buen roscón. La suerte sonreirá a quien encuentre la figurilla del rey y las burlas caerán sobre el que halle el haba. Eso sí, es conveniente reservarlo, por si acaso, no vaya a ser que la magia de los reyes los haga desaparecer.