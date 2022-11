El ruinoso Colegio San Valentín de 500 Viviendas, con riesgo de venirse abajo

Parte del perímetro del edificio del Colegio San Valentín del barrio 500 Viviendas de la capital está acordonado como medida preventiva por riesgo de caída de cascotes de la fachada a la vía pública. Se trata de un edificio declarado en ruinas tanto por los técnicos del Ayuntamiento como los de la Junta de Andalucía hace ahora más de un año, en cuyo informe detallaron que la estructura está afectada por aluminosis, que los pilares se desmoronan y el hormigón se ha convertido en arena.

Un cordón de la Policía Local de Almería impide el paso de los viandantes por la acera que linda con esta parte del inmueble, punto en el que a diario los alumnos matriculados en el centro educativo cogen y dejan el transporte escolar que los traslada hasta el centro educativo donde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía los reubicó hace ahora un año, el CEIP Juan Ramón Jiménez (en la parte alta de la Rambla Federico García Lorca).

El cordón policial se colocó el pasado miércoles día 23 por la tarde, cuando el viento que azotó a la capital hizo caer a la vía pública trozos de considerables dimensiones de la cornisa. Fueron varios los vecinos que alertaron de la peligrosa situación y hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos y una patrulla de la Policía Local. Tras revisar la fachada y sanearla, los Bomberos hicieron hincapié en su parte de intervención en la situación en la que se encuentra el edificio. Tal y como han explicado a Diario de Almería los propios efectivos del Parque de Bomberos, “al ver el estado de la fachada, con una brecha de una dimensión considerable y la cantidad de cascotes que habían caído de la parte más alta, se procedió a avisar al director del colegio. En el parte de intervención se pide además que se acometa el trabajo oportuno sobre el inmueble y sin demora. Se procedió también a balizar la zona como medida preventiva”.

Los técnicos del Ayuntamiento proceden a limpiar la zona y a retirar los trozos de fachada que amenazaban con desprenderse

Precisamente ayer por la mañana técnicos del Ayuntamiento de Almería procedieron a limpiar la zona afectada y a retirar de la fachada los trozos que amenazaban con desprenderse. Con una grúa revisaron todo el perímetro del edificio y decidieron mantener el cordón policial para evitar que la gente pase por la zona.

Según las últimas comunicaciones de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía (del pasado mes de diciembre) “el inmueble no será demolido hasta que no se construya el nuevo centro educativo que irá ubicado en una parcela de la Vega de Acá. Sin embargo, el aula matinal y el servicio de comedor se mantienen en las viejas instalaciones hasta que no esté en pie el nuevo colegio que hay proyectado para, como mínimo, el año 2025”. Los niños comen y entran al aula matinal en una construcción más reciente que, al parecer, no presenta daños en su estructura. No obstante, se trata de un edifico anexo al que fue desalojado por el riesgo de derrumbe.

El ruinoso inmueble mantiene su amenaza de caer. Sin embargo, la Junta de Andalucía, administración propietaria del inmueble y por tanto la que debe ejecutar tanto el apuntalamiento en el interior como la demolición, no contempla una actuación inmediata.

Diario de Almería se ha puesto en contacto con la Delegación de Educación para verificar si se van a producir cambios en los planes de demolición dado el riesgo que el inmueble supone tanto para los viandantes como para el alumnado que hace uso los servicios de aula matinal y de comedor (ubicados en el edificio anexo), sin que por el momento haya obtenido respuesta.