Los sanitarios insisten, se pierden camas con el cierre de la Cruz Roja

Unas 200 personas han secundado este jueves la movilización convocada por la Junta de Personal del Hospital Universitario Torrecárdenas, en la que se incluyen los sindicatos Astisa, CCOO, CSIF, FATE-USAE, Satse, SMA, UGT y USAE, que se ha vuelto a manifestar contra el cierre del Hospital de la Cruz Roja previsto para finales de este año tras la no renovación del acuerdo que mantiene el Consejería de Salud y Familias con la ONG para el uso de las instalaciones.

El presidente de la Junta de Personal, Joaquín Fernández, ha señalado que, aunque en estos momentos sean unas 30 en uso, se pierden unas 70 camas hospitalarias con el cierre de estas instalaciones, negando que las mismas vayan a ser compensadas gracias a las últimas obras llevadas a cabo en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

“Es una referencia de los cuidados paliativos en Almería, no lo vemos operativo. Es un hospital que da cuidados de calidad, no entendemos ahora mismo el cierre”, ha dicho en declaraciones a los medios Fernández, quien asegura que los manifestantes no dudan que “en Torrecárdenas vayan a estar -los pacientes- bien, pero se siguen perdiendo -las plazas-”. “No dudamos que en Torrecárdenas puedan darles los mismos cuidados, pero no podemos cambiar unas camas por otras, se siguen perdiendo camas”, ha mantenido. En este sentido, teme que pueda ocurrir lo mismo que con el Hospital Provincial. “Esas camas se perdieron, se cambiaron por treinta y pico en El Toyo, pero eran camas de observación y rehabilitación, no de hospitalización”, ha sostenido Fernández.

Se trata del segundo acto reivindicativo realizado por la Junta de Personal tras la concentración que tuvo lugar a las puertas del centro hospitalario el pasado 20 de julio en la que, apoyados por vecinos de barrio, se produjo un breve corte de carretera en señal de protesta ante la Junta de Andalucía.

En esta ocasión, las movilizaciones han conllevado una manifestación desde la puerta del conocido Hospital de San José y Santa Adela hasta la sede de la Delegación Territorial de Salud y Familias, ubicada a 600 metros en la misma carretera de Ronda, bajo el lema ‘En Almería Cruz Roja no se cierra’.

En relación a la clausura de las instalaciones, desde la Asamblea Local de IU han anunciado que se presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Almería una moción en la que pedirá el rechazo de los grupos al cierre del hospital, insten a la Junta a que renueve el convenio con la Cruz Roja y reclamen las “inversiones necesarias” para actualizar el hospital.