Tres semanas y 15 actividades expresarán la repulsa de Almería a la violencia de género

No somos números, somos vidas es el mensaje que este año quiere compartir el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería con la sociedad almeriense, con el fin de visualizar “la crudeza de la realidad, de los datos, de esos números que representan tantas tragedias: mujeres asesinadas, menores que quedan atrás, el dolor de familias enteras”. Un mensaje acompañado por la cifra de 1236 mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia de género en España desde el año 2003 hasta la actualidad. “Desafortunadamente, esta misma realidad provocó que los números del cartel cuando lo enviamos a imprenta, ahora no sean los correctos: hace solo unos días se confirmó otra muerte más por violencia contra la mujer. Por lo tanto, ya son 52 mujeres asesinadas en 2023 en España, y no 51, dejando el total de la serie histórica desde 2003 en 1237, y no en 1236. Además, este año han quedado 51 menores huérfanos a consecuencia de esta lacra”.

Ante este panorama, el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha organizado un total de 15 actividades, durante 3 semanas, cuyo principal objetivo es sensibilizar y educar contra la Violencia de Género. Desde mañana, miércoles, y hasta el 2 de diciembre se desarrollan exposiciones, charlas, concursos audiovisuales, premios y cuentacuentos enfocados a los diferentes colectivos y edades. “La sociedad almeriense debe tener una actitud firme de repulsa y rechazo a la violencia y en ese objetivo están diseñadas todas y cada una de las actividades que se celebrarán en torno al próximo 25 de noviembre”, explica la concejala.

A su vez, antes de enumerar la programación, ha querido resaltar que todas las administraciones reman al unísono con la campaña ‘Almería unida contra la violencia de género’. “El Ayuntamiento de Almería, la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación Provincial de Almería, la Universidad de Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas, hemos desarrollado una programación conjunta de actividades, además de la propia de cada entidad, en torno a esta fecha”.

Y, en segundo lugar, ha aportado otro dato para reflexionar: en 2023, de las 52 víctimas, 40 no habían interpuesto nunca una denuncia, lo que supone un 77%. “Por ello, es muy importante la labor de sensibilizar e informar de los recursos a la población para evitar tragedias como estas. Por ejemplo, en 2022 hubo 102.391 llamadas al 016, teléfono de atención a víctimas de violencia de género.

En Almería, este año nos ha tocado esta lacra de primera mano, en concreto en nuestro municipio, en Almería capital, con el asesinato de una mujer en el barrio de Pescadería, en el mes de agosto. Por eso, el jueves 23 noviembre, a las 17:00 h, se va a hacer el acto de inauguración de un monolito en homenaje a las víctimas de violencia de género, en la Plaza San Roque del barrio de Pescadería, por parte de la Diputación, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería”.

Programación

Ahondando en la programación, el acto institucional central de conmemoración del 25N se celebrará el 24 de noviembre, a las 11 horas, en la Plaza Vieja. Presidido por la alcaldesa de Almería, se desarrollará la Lectura de la Declaración Institucional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, creada en el seno del Consejo Sectorial de la Mujer. Será leída por miembros del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia. A continuación, Elena Gallardo Quereda y Belén López Bernabéu cantarán “Ni una más” acompañadas por Daniel de Pato Díaz Galiano, del I.E.S. Maestro Padilla dentro del Proyecto ‘Universo Mujer tenías que ser’.

El mismo viernes 24, a las 19.00 horas, en la Fuente de los 103 Pueblos, se encenderán las luces violetas en conmemoración de las víctimas de Violencia de Género. Estarán presentes los representantes de ‘Almería Unida Contra la Violencia de Género’. Dicha iluminación en color violeta se extenderá a otros puntos de la ciudad en diversas fuentes y en el edificio Municipal de Gerencia, durante los días 24 y 25 de noviembre.

El sábado 25 de noviembre, de 9:00 a 14:30 h, el Ayuntamiento de Almería habilitará un Punto de información y sensibilización Contra la Violencia de Género en el Paseo de Almería, junto al Mercado Central, donde también se repartirán lazos violetas para que los ciudadanos puedan vestir este símbolo de repulsa contra esta lacra.

El programa comenzará mañana, miércoles 15 de noviembre, en el Centro Penitenciario “El Acebuche”, a las 12:00h, con la inauguración de la exposición fotográfica “Estaciones de (d)año”, creada por María Viñas. La artista presenta la exposición como un viaje a través de mujeres que han pasado por una situación de maltrato físico y/o psicológico.

También mañana miércoles, a las 18 horas, en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, habrá una charla de sensibilización Contra la Violencia de Género, organizada por la Asociación COLEGA Almería e impartida por Mar Lucas, experta en coaching e inteligencia emocional.

El lunes, 20 de noviembre, a las 11 horas, en el Teatro Cervantes, se celebrará la Gala de entrega de premios de la duodécima edición del Concurso Municipal Audiovisual Contra la Violencia de Género “Miradas Adolescentes-Antonio Galindo”. Está enmarcada en la programación del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), y cuenta con la cofinanciación del Instituto Andaluz de la Juventud. “Un concurso protagonizado por nuestros jóvenes, alumnos y alumnas de los centros educativos, que es un referente nacional contra esta lacra social”. Añade Paola Laynez.

Un concurso, además, apoyado desde el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia que “trata de fomentar el conocimiento de la problemática de la Violencia de Género en los diferentes sectores sociales y potenciar en los escolares almerienses los valores del respeto entre géneros y los efectos que la violencia machista genera no solo en la pareja sino en los hijos, en la familia y en la sociedad en general”.

El miércoles 22 de noviembre, a las 12 horas, en la Biblioteca Municipal Central José María Artero será la entrega de premios del Tercer Concurso Intercentros de Fotografía por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, organizado Proyecto “Universo Mujer tenías que ser” del IES Maestro Padilla. “El objetivo de este concurso es demostrar a los menores que una igualdad real es posible, ya que tienen que presentar fotografías en las que personas de distinto sexo realicen el mismo trabajo. El plazo está abierto hasta el próximo jueves 16 de noviembre”.

El jueves 23 de noviembre, a las 17:30 horas, también en la Biblioteca Municipal Central Jose María Artero, se llevará a cabo para los más pequeños el Cuentacuentos “El Tejón” por la compañía Creailusión, teniendo como fondo la igualdad. Y ese mismo jueves, a las 18:30 horas, en la Residencia Escolar Madre de la Luz, se llevará a cabo, la Charla “Taller sobre Violencia de Género: Conocer para prevenir”, impartida por la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, María del Mar Mena Reche.

El lunes 27 de noviembre, a las 17:30 horas, en la sede de ASEMPAL, se desarrollará la Jornada: “Fomentando la Igualdad: Sensibilización contra la Violencia de Género en la Empresa”, a cargo de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR).Y también ese lunes, a las 18 horas, en elCentro de la Mujer de Cortijo Grande, se realizará la charla “Qué hacer si detectas un caso de Violencia de Género”, Impartida por la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, María del Mar Mena Reche.

El martes 28 de noviembre, a las 9:30h y a las 11:30h, en elAuditorio Municipal Maestro Padilla, se llevarán a cabo dos charlas impartidas por el equipo Viogen de la Policía Local, con contenidos sobre concienciación y sensibilización contra la Violencia de Género con el objetivo de educar a los más jóvenes sobre esta lacra para prevenir futuras violencias. Se realizarán dos pases, con un aforo aproximado de 500 alumnos cada uno, con alumnado procedente deI IES Galileo, Alhamilla, Los Ángeles, María Inmaculada, Nicolás Salmerón, Alhadra, Albaida, Maestro Padilla y la SAFA.

Concluirá la programación del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería el sábado 2 de diciembre, a las 17:30 horas, en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, con la Jornada “Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, organizada por la Asociación de las Mujeres Búlgaras de Almería “Rosa Blanca”.