“Mientras no haya una sentencia, poco se podrá hacer con en el Algarrobico”

Economista, profesora universitaria y política española. Doctorada en economía en la Universidad de Roma, ejerció durante siete años como profesora titular en la Universidad de Sevilla. En 1982 fue nombrada Viceconsejera de Economía de la Junta de Andalucía en el primer gobierno autonómico. En los sucesivos gobiernos presididos por Felipe González ocupó puestos de dirección en el Banco Hipotecario, fue Directora General de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas en 1991 y Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda en 1993. Elegida diputada al Congreso en 1996 por Almería y concejala en 1999 en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2008 ejerció como Ministra de Medio Ambiente en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente, cumple las funciones de embajadora de España ante la OCDE. Forma parte del Panel de Naciones Unidas sobre Sostenibilidad Global, así como del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Organización Meteorológica Mundial.

–La promotora del hotel del Algarrobico ha ampliado la demanda contra la Junta y el Ayuntamiento y reclama una “reparación integral del daño, ¿lo entiende?

–El problema no es que yo entienda las nuevas exigencias del promotor. Lamentablemente, siendo yo Ministra de Medio Ambiente perdimos una ocasión perfecta para cerrar este tema en 2008,lo que nos habría permitido llegar a un acuerdo con el promotor, mediante la permuta a su favor de un suelo urbanizable propiedad de Patrimonio del Estado en El Toyo, cuyo valor de tasación satisfacía al promotor; pero se acercaban las elecciones y el vicepresidente Solbes, de quien dependía la permuta de dicho suelo, prefirió posponer la decisión para después de las elecciones. Y en el siguiente gobierno yo ya no estaba...

– ¿Cree que el resultado de las andaluzas puede afectar al acuerdo que firmaron con la Junta su demolición y restauración?

–Gobierne quien gobierne en la Junta creo que se debe mantener ese convenio para llevar a cabo la demolición (o mejor, la recuperación y reutilización de todos los materiales, en la línea de lo propuesto en su día por Greenpeace). Pero mientras no haya una sentencia definitiva poco se podrá hacer.

–¿Qué cree que ha fallado para que sigamos esperando el derribo 15 años después?

–El fallo más grave estuvo en el origen de los permisos que obtuvo el promotor para construir este hotel. Al margen de la calificación urbanística del suelo, que resultaba sorprendente, no se tuvo en cuenta la ley de Costas, con un deslinde pendiente de aprobarse, pero que era evidente que fijaría una zona de protección incompatible con el proyecto del hotel. Yo advertí al promotor para que revisara el proyecto evitando invadir la zona de protección, pero creyó que no me atrevería a iniciar la expropiación en caso contrario.. lamentable. Después la Junta también se opuso al proyecto, y el resto ha sido una sucesión completamente surrealista de sentencias (algunas del TSJA incluso contradictorias entre sí) y de recursos...

– ¿No habría sido mejor darle algún uso o utilidad en este tiempo?

–La situación jurídica del hotel ha impedido cualquier actuación en el mismo.

–¿Cuáles son sus pronósticos sobre el posible derribo del hotel?

–No conozco ninguna voz autorizada en el mundo de la adjudicatura que se atreva a hacer un pronóstico. Mientras tanto, el Algarrobico se ha convertido en un símbolo de la sinrazón inmobiliaria dentro en un espacio protegido de gran valor.

–Cambiando al tema de Palomares. La justicia ha movido hilos y se podría dar la posibilidad de que obligara al Gobierno a la limpiarla, ¿es la única forma?

–Conozco este asunto por haber sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear durante cuatro años. Se ha modificado recientemente la legislación, quedando atribuida al Ministerio para la Transición Ecológica la responsabilidad de restaurar este suelo contaminado. Pero mientras se ejecuta esa restauración, existe una vigilancia permanente a cargo del CIEMAT, de acuerdo con los requisitos de protección radiológica, por lo que no deben existir riesgos si se mantienen las cautelas establecidas.