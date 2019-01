La Junta inicia 146 expedientes sancionadores a furtivos de las setas

La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo durante este último año una de las campañas de mayor control en torno a la recolección de setas en montes públicos de la provincia de Almería. Las cifras hablan por sí solas. Una vez acabada la temporada, sólo los agentes de Medio Ambiente y los guardas forestales han participado en un total de 62 intervenciones, en las que se han propuesto para sanción a 146 personas que han sido cazadas in fraganti con más quilos de setas de las permitidas o con artes prohibidos para este tipo de actividades.

Según avanzó a Diario de Almería el delegado provincial del ramo, Raúl Enríquez, durante esta temporada las actuaciones de la Junta de Andalucía se han traducido en unos 6.680 kilos de setas intervenidos por los agentes. Pero a estas cifras habría que sumar además, las intervenciones llevadas a cabo por los gentes de la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, así como las del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, cuyos cuerpos de seguridad también están integrados dentro del dispositivo de control en los montes públicos conformado precisamente para la temporada de setas en la provincia de Almería.

Como han trasladado a Diario de Almería fuentes de la propia Delegación de Medio Ambiente, la última temporada de setas en las sierras ha supuesto no solo un mayor control de la actividad de recolección, sino además, una mayor coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad que se dedican a este tipo de actividades para la protección del medio ambiente.

Las setas intervenidas a los infractores son donadas para que sirvan de comida para el ganado o directamente se destruyen

La cantidad de setas intervenidas a los presuntos furtivos se convierte, una vez en manos de los agentes y efectuados los correspondientes trámites para abrir los expedientes sancionadores, en comida para ganado, o directamente se proponen para su destrucción. Como explicó a este periódico el Raúl Enríquez, al no tener trazabilidad, no se permite el uso para el consumo de personas.

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio autorizó a mediados del mes de septiembre la recolección de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia de Almería de forma que en la publicación en el BOJA se exponía que en ningún caso se podría exceder de cinco kilos por persona y día y siempre que las setas fueran para autoconsumo. Para controlar esta actividad micológica e informar sobre las condiciones en las que debe realizarse, la Junta de Andalucía puso en marcha un dispositivo especial integrado por agentes de Medio Ambiente, Policía Adscrita y Seprona distribuido por Los Filabres, Las Estancias, Sierra Nevada y Los Vélez.

En la resolución publicada se precisaba que no era necesario solicitar autorización a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para llevar a cabo este tipo de recolección y se establecían una serie de pautas que debían seguirse. Entre ellas, que la recogida no podía alterar la capa superficial del suelo por lo que se prohibe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que removieran el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, que impedirían la aparición de nuevos ejemplares en las siguientes temporadas. Tampoco estaba permitida la recolección de setas inmaduras, por lo que deberían respetarse las no comestibles, las que no se conocieran o no fueran a recolectarse por estar en mal estado o pasadas, ya que todas ellas desempeñan una función ecológica muy útil.

En la resolución se establece también la prohibición de recoger setas en horario nocturno y, por tanto, no estaba permitido el empleo de linternas ni otras fuentes de luz artificial. Para el depósito de las setas, se utilizarían cestas u otros elementos de transporte que permitieran la aireación y dispersión de las esporas.