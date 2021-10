Los sindicatos piden a la Junta que no deje en la calle a 800 sanitarios en Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), junto a CCOO, SATSE, SMA y UGT se han concentrado este jueves en la puerta del Hospital Materno Infantil de Almería para denunciar el despido de los profesionales que fueron contratados por el SAS como refuerzo COVID. Lo han hecho con el el lema "En la Sanidad Pública no sobra nadie".

En la concentración han exigido a la Junta de Andalucía que atienda la reclamación del sector y que recapacite y no persista en el error de despedir a 8.000 profesionales de la sanidad, 800 de ellos en la provincia de Almería.

Los sindicatos se han concentrado en centros sanitarios de las ocho provincias andaluzas, para insistir en que los trabajadores y trabajadoras que fueron contratados para reforzar la lucha contra el coronavirus siguen siendo imprescindibles, al contrario de lo que opina la Junta de Andalucía, cuya postura ha calificado de “maltrato a un sector esencial”.

El sector de sanidad andaluza ha lamentado, en este sentido, que el presidente andaluz, Juanma Moreno, apenas hiciese este miércoles una breve mención a su decisión de no renovar a esos cerca de 8.100 profesionales cuyo contrato acaba el próximo 31 de octubre durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Así, frente a su afirmación de que el Gobierno hará “un esfuerzo” para consolidar las 11.900 plazas que sí continuarán a partir del 1 de noviembre, el responsable del sector ha replicado que “todos esos puestos ya debían estar estabilizados antes de la pandemia y aun así serían insuficientes”.

“No tiene ningún sentido que Moreno diga que estos profesionales son el motor de unos servicios públicos de calidad y que sin embargo prescinda del 40% de ellos”, han indicado desde el Sector, que de todas formas ha expresado su falta de confianza en que la Junta rectifique. De hecho, ha recordado que esta medida sólo es el último ejemplo del “maltrato” que la Administración propina a un sector esencial al que aún debe partes del complemento de productividad de 2019 y 2020, sin olvidar el nuevo plan estratégico de Atención Primaria, que en opinión de CSIF-A sólo servirá para “sobrecargar a los profesionales y establecer unos horarios imposibles”, o la década que han tardado los gobernantes en aprobar la carrera profesional para todo el personal del SAS.

Las próximas concentraciones tendrán lugar el 4 de noviembre si no hay ninguna rectificación por parte de la Consejería de Salud y Familias. “Estos profesionales han arriesgado su vida durante los momentos más críticos de la pandemia, se los ha llegado a calificar como héroes y sin embargo la única recompensa que van a recibir muchos de ellos es el despido, en vez de aprovecharlos para paliar el histórico déficit de personal que padece la sanidad pública andaluza”, ha añadido el sector.

"Se renueva a todos los médicos y gran parte de los enfermeros"

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha señalado que respeta el "legítimo derecho" de manifestación de los sindicatos pero explica que "en la Junta tenemos que ser coherentes con la gestión de nuestros recursos". En este sentido, valora que la Administración andaluza renueve casi 12.000 de los 20.000 contratos "a pulmón", porque ya no cuentan con fondos extraordinarios COVID.

Sánchez informa de que se renueva el contrato de "todos los de médicos y un 66/70% de los de Enfermería". No obstante, lamenta que "no podemos renovar a auxiliares que han sido rastreadores cuando ya no se necesitan o al personal de administración que han hecho un trabajo vital durante la pandemia para controlar la cuarentena", pero cuya labor ahora no es necesaria por la fase de actual "en el que la pandemia da sus últimos coletazos", según la política almeriense. Sánchez Torregrosa, no obstante, deja claro que "nos gustaría renovar los 20.000 contratos, pero la realidad es la que es y ya no hacen falta tantos auxiliares y ni tantos servicios de administración".

Por último, la delegada de la Junta asegura que el Gobierno andaluz no es ajeno a la problemática del servicio sanitario andaluz. "El objetivo de la Junta es reforzar el sistema sanitario y por eso se contratan 12.000 sanitarios que no estaban antes de la pandemia. Ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció otros 1.000 millones para la Sanidad andaluza en los próximos presupuestos, por lo que Superamos el 7% del PIB".

Concluye diciendo que "el Gobierno sabe que siguen existiendo puntos débiles en nuestra sanidad y que hay que reforzar la atención primaria. Sabemos de esa necesidad de mejoras y por eso se renuevan 12.000 contratos".