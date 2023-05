Los socorristas vigilarán más días y la playa del nuevo paseo marítimo de Almería

Los cambios, aunque amplían el calendario laboral y mantiene la plantilla de 30 socorristas, no implican un aumento considerable del coste del servicio, adjudicado el pasado año por 871.200 euros redondeados, ya que el Ayuntamiento ha procedido a una redistribución de los recursos materiales y humanos al objeto de no sobrepasar el límite legal estipulado del 3% para la introducción de modificaciones en los contratos. El incremento aplicado es de 26.101,81 euros ( un 2,99%) , que se adiciona al presupuesto del contrato con Cooperación 2005 alcanzado el mismo la cantidad de 897.300,60 euros exactos.

Para esta temporada, y la tercera , que se extiende desde mediados de junio hasta finales del mes de septiembre, la ampliación provee a dos playas de la capital de sendos puestos permanentes . Uno, en la playa de San Miguel-Las Conchas, y otro para la playa del n uevo tramo del paseo marítimo (Nueva Almería). La tercera temporada no varía sus días, que se mantiene en 77 de servicio.

Claves de la reestructuración

INCORPORACIONES



El servicio fue dividido en cinco temporadas el pasado año y los cambios mejoran la primera, correspondiente a la Semana Santa, y la segunda, que se extiende desde mayo a mediados de junio. Serán 9 días, en lugar de 4, de vigilancia en las playas durante la Semana Santa y los fines de semana incorporan el viernes a los sábados y domingos de la temporada dos. A partir de mediados de junio, hay socorristas todos los días. Otra novedad es la instalación de dos puestos permanentes, en la playa de San Miguel y en el nuevo paseo marítimo.

SERVICIOS ELIMINADOS

Durante la Semana Santa, se prescinde de los puestos de La Fabriquilla y Almadraba de Monteleva, aunque contarán con vigilancia no permanente desde el puesto de Cabo de Gata, y del personal no adscrito a los puntos de movilidad reducida, que no suelen estar montados, entre otras cuestiones.