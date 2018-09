El sol de Villalán, sol catedralicio del cubo, es el logotipo de Almería

¿Mantenella e no enmendalla?

EL Ayuntamiento de Almería, es la institución que, casi en exclusiva, ha dado un paso gigante en favor del esclarecimiento y difusión de la verdad histórica del Sol catedralicio de Villalán.

Esta imagen (Sol de Villalán) la han hecho símbolo propio algunas entidades de la máxima influencia en la cultura del pueblo almeriense: La Universidad, la Diócesis y la Asociación de Periodistas (y el Ayuntamiento en alguna cartelería y menaje municipales). Todas, alrededor del bello e impactante sol antropomorfo, reflejan textos alusivos a la respectiva misión que ejercen en la sociedad almeriense, pero ni una sola -parece increíble- inserta el nombre verdadero del autor VILLALÁN.

El erudito almeriense, profesor de la Sorbona, Miguel de Mira, en una ocasión me dijo: "Es una pena y una vergüenza que muchos almerienses ignoren su propia historia y llamen Sol de Portocarrero al Sol logotipo almeriense, al catedralicio Sol de VILLALÁN". Me sentí avergonzado y le prometí luchar con mis modestas fuerzas para restaurar la verdad. Un error que no arrastra milenios ni siglos, apenas cuarenta años, pensé, debe ser siempre subsanable con la intervención de luchadores entre los que estén las entidades responsables e influyentes. Es verdad que después de iniciada la campaña, han intervenido personas reivindicando la autoría de Villalán, mejorando así el porcentaje de los conocedores de la realidad histórica. Señalaré algunas: Por mi compromiso con el Catedrático Sr. De Mira, escribí mucho sobre la autoría del sol almeriense en el Diario de Almería de 16 y 21 de enero y 30 de octubre de 2014, justificándola, creo, con alusión a documentación fehaciente. Igualmente lo hice en la Revista Sala de Togas nº 45 y en la de julio de 2014. Asimismo lo abordé en conferencias pronunciadas, casi siempre a instancia de colectivos culturales. Y en el Congreso Nacional de la R.A. Española de Cronistas Oficiales celebrado en Oviedo los días 26 a 29 de Octubre de 2014, donde presenté Comunicación con este tema y mismas conclusiones de la autoría de Villalán sobre el sol logotipo, aprobada y publicada por RAECO y financiada por el Excmo., Ayuntamiento de Oviedo. Aun daré otro fuerte paso, siguiendo el ejemplo del Excmo. Ayuntamiento almeriense, quizá atrevido, agresivo y, creo, que más eficiente, instalando en la fachada de mi casa el Sol Logotipo con la leyenda rara "SOL DE VILLALAN (No de Portocarrero)". ¿Ha provocado mi campaña y la de otros adheridos efectos positivos? Si. ¿Resuelto el tema? No, rotundamente, no. Falta la intervención de las Instituciones pilares. Además, varios profesores y directores amigos de Centros de Enseñanza me dicen haberlo explicado al alumnado. El veterano periodista JOSE LUIS LAYNEZ, en cuatro de sus columnas, publicadas el 23.IX.2017 y tres días siguientes, hablando de Villalán, citaba nuestra Ponencia de Oviedo y argumentos pro Villalán, y se unía a ellos. También LA ALMAZARA "VEGA DEL ANDARAX", ha insertado recientemente, junto a su sol logotipo innominado, el texto identificativo de Sol de Villalán. El Pregonero de Semana Santa de 2014, Enrique Marín ,expresaba, metafóricamente, que "al procesionar la Virgen de la Caridad por el Cubo de la Catedral, el Sol de Villalán se estremecía"; pregón muy difundido. Y mi compañero del I.E.A, Ginés Valera, escribe en prensa el 28 de Diciembre de 2017, dirigiéndose a la Asociación de Periodistas (portadora del Sol logotipo innominado), citando nuestra tesis y argumentos a favor de la autoría de Villalán, a los que se une, pidiendo colaboradores en la campaña rectificativa. Gracias, querido Ginés. Alguien me dijo que quizá el texto del artículo 1902 del Código Civil pueda orientarnos a muchos. Y , como apunté al principio, el Ayuntamiento de Almería, en cuyo seno se gestó y difundió el grave error que denunciamos, ha colaborado y ha rectificado y dado un paso contundente ofreciendo en el Centro de Interpretación Patrimonial (Museo, Plaza del Ayuntamiento) un audiovisual en el que, en la Planta 2º, "Epoca Cristiana", el Obispo Portocarrero, revestido de atuendo episcopal, dice al visitante: "Soy Portocarrero, pero no soy el autor del gran Sol de levante catedralicio que erróneamente me atribuyen; lo fue mi compañero Villalán." Al César lo que es del César". Este paso rectificativo ha sido el más grande. Pero, todavía escuchamos entre almerienses el "error Portocarrero". Porque falta la intervención rectificativa de los tres pilares que lo tienen como símbolo, y alguno, incluso, de buena fe, divulgó públicamente el error. Su intervención sí sería definitiva. Basta insertar en sus documentos en que aparece el Sol logotipo, a pie de foto o a pie de página, el texto identificativo "Sol de Villalán"; y que en cualesquiera de su publicaciones periódicas (Revistas, boletines etc.) expliquen simple y sintéticamente, el mal entendido y la verdad histórica. ¿Preferimos las Autoridades responsables de la cultura almeriense "Mantenella y no enmendalla", ofreciendo el logotipo sin nombrar a su autor Villalán, con el riesgo de que -permaneciendo el error en muchos -nuevos visitantes ilustrados vuelvan a avergonzarnos llamándonos ignorantes de nuestra propia historia? ¿O, decidimos apostar por el bien común de la cultura almeriense con las tres intervenciones positivas y rectificativas sobre la citada verdad histórica, antes detalladas? Confiamos se adopte la lógica y segunda opción en bien de todos los almerienses.

El Ayuntamiento acaba de dar un buen ejemplo. ¿Tanto les cuesta a los demás? ¿Es mucho pedir?