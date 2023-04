Los profesores del instituto de La Cañada tras el apuñalamiento: "No queremos tener miedo"

Un menor de 15 años, alumno del IES Sol de Portocarrero de Almería capital, fue ayer apuñalado en pleno horario escolar. Un grupo de jóvenes saltó la valla del colegio y con un arma blanca hirieron a otro menor que quiso mediar en el enfrentamiento.

Ahora es el turno de los profesores, quienes entienden que no es lícito desarrollar una actividad docente en medio de estas circunstancias y piden a las administraciones medidas para que sucesos como este no se vuelvan a repetir.

En un documento enviado a los medios de comunicación, el claustro de profesores exige que "ante casos de extrema violencia como el acaecido en nuestro centro, se tomen las medidas necesarias y con la urgencia que requiere mantener el bienestar y la seguridad de la comunidad educativa. Entre estas medidas, vemos crucial, como mínimo, la contratación inmediata de un guardia de seguridad durante la jornada escolar que vigile el perímetro del centro y zonas donde cae concentra nuestro alumnado, así como alguna patrulla en las horas clave de entrada y salida al centro".

Lo que los profesores piden es bastante claro, aunque nunca debió ser una petición, sino una realidad: "Necesitamos que nuestro instituto sea un lugar seguro para todos los miembros de la comunidad educativa, tanto en el interior como el exterior del mismo. No queremos que algo así se vuelva a producir, no queremos tener miedo en nuestro entorno de trabajo y de formación académica y no vamos a permitir que ninguno más de nuestros alumnos salga herido".

Llamamiento a las instituciones

En este sentido, el llamamiento a las administraciones, como implicados directos en salvaguardar la integridad y el propósito de la docencia, es claro. Es por ello que manifiestan que "las instituciones que tienen la potestad de crear entornos de seguridad deben tomar medidas para que ir a estudiar no se convierta en una situación tensa y desagradable, sino que, por el contrario, todos -profesores, alumnos y personal de administración y servicios- sonriamos cada mañana al llegar al lugar donde nuestras diferencias (etnia, religión, orientación sexual o género) desaparecen o sólo se hacen patentes para enriquecer nuestra identidad, no para crear distancias insalvables".