Ratas y culebras en un solar insalubre de Los Molinos

La concejal socialista Amparo Ramírez ha exigido al alcalde de Almería que atienda "la situación desesperada" de los vecinos de Los Molinos-Las Chocillas ante "el grave deterioro que viene sufriendo el barrio por el abandono al que lo somete el equipo de gobierno del PP en el Consistorio. Uno de los asuntos que más molesta y preocupa a los vecinos, según la responsable socialista, es la existencia de "un solar en mitad del barrio, donde están ubicados los contenedores, que centenares de niños con sus padres y adolescentes tienen que atravesar a diario para ir a los colegios e institutos de la zona de Alhadra".

“No podemos aceptar que haya familias viviendo en torno a un solar lleno de basuras y escombros, del que salen ratas y culebras, porque se trata de una cuestión de salud pública y un grandísimo problema que los distintos alcaldes del PP deberían haber resuelto hace muchos años". En este sentido, ha recordado que desde el año 2005 está previsto que el Ayuntamiento urbanice este solar y que incluso en los dos últimos propuestos del Consistorio se ha incorporado una partida económica con el fin de sufragar el estudio del proyecto, "pero, a la vista está, que nunca se ha llevado a cabo".

"Aunque en el barrio en general falta iluminación, en esta zona no hay farolas y por la noche, sobre todo las personas mayores, cuando salen a depositar la basura en los contenedores, suelen sufrir caídas, algunas de gravedad porque el terreno es irregular y está lleno de piedras", ha señalado. Además, ha lamentado que cuando llueve, el solar se convierte en un lodazal por el que hay que caminar para ir a colegio o al instituto, y que llena de barro las calles adyacentes.

La responsable socialista considera que la urbanización de este solar, la construcción de calles y aceras, y la instalación de alumbrado público, no sólo contribuiría a suprimir este grandísimo foco de infección en el barrio, sino que también permitiría abrir una nueva vía de comunicación con el Sector 20, junto a la que ya existe a través de El Puche, y dotar de una mayor permeabilidad el barrio con su entorno.

"Barrio de segunda"

Pero estos problemas de los que los vecinos se quejan en relación a este solar, también se aprecian en el resto del barrio porque las aceras son muy estrechas y están rotas lo que provoca frecuentes caídas, faltan contenedores de reciclaje, hay suciedad y malos olores constantes, hay calles donde los vecinos cuando llueve se ven obligados a poner tablones para salir de sus casas y las pocas zonas verdes con las que cuentan tienen que regarlas ellos mismos con cubos.

En este sentido, Amparo Ramírez, ha denunciado "el incumplimiento por parte del alcalde del compromiso, adquirido en el Pleno del Ayuntamiento, de llevar a cabo un Plan Integral de Mejora de Los Molinos-Las Chocillas". Dicho plan fue acordado en febrero de este año, a través de una moción aprobada por unanimidad, "que corre el riesgo de acabar dormida en un cajón, como otras tantas". "Lo que queremos es algo más que un papel, queremos un plan que establezca medidas concretas y un calendario de ejecución para que no acabe siendo un postureo más del PP", ha manifestado.

A su juicio, "no hay derecho a que estos vecinos sientan que el alcalde les trata como si fueran de un barrio de segunda porque son ciudadanos que pagan sus impuestos como el resto", ha enfatizado. "Por eso, los vecinos no entienden que dicho plan, que podría incorporar un gran número de actuaciones, no haya comenzado a aplicarse ya, al menos parcialmente, porque en él se podrían incluir actuaciones muy sencillas, como la dotación de más contenedores, asfaltar las zonas donde se ubican, limitar la velocidad de los vehículos en determinadas calles del barrio, mejorar el alumbrado público o conseguir una mayor presencia policial para dar seguridad a la población", ha manifestado.

Por último, ha puesto de relieve las reiteradas peticiones planteadas desde el PSOE al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento para que actúe en el barrio, así como las 400 firmas entregadas por los propios vecinos en el Registro Municipal con destino al alcalde, acompañando sus peticiones.