14 meses sin acuerdo para la segunda fase del soterramiento del tren en Almería

La Mesa en defensa del ferrocarril expresa su "alarma" ante el hecho de que hayan transcurrido 14 meses, desde el acuerdo de 24 de marzo del pasado año del Consejo de Administración, para la integración de la Alta Velocidad en Almería capital, sobre la alternativa de la redacción del futuro proyecto constructivo, que sirva para sacar a licitación este tramo de obras fundamental, dentro de lo que será la futura conexión con el Corredor del Mediterráneo.

La plataforma ciudadana quiere recordar que donde no se llegó a ningún tipo de acuerdo en aquella reunión fueron en los porcentajes de financiación que tendrán que soportar Ayuntamiento, Junta de Andalucía y el Ministerio,.

Visto el tiempo transcurrido y aunque las partes implicadas se han reunido en varías ocasiones, la Mesa se pregunta "¿para cuándo llegará el acuerdo de financiación?", ya que, sin él la posibilidad de que se puedan licitar las obras en el corto plazo quedará en stand by. En este sentido la Mesa del Almería, sigue pensando que deberían ser los PGE lo que financien en un futuro la obra, está vía acabaría por un lado con los desacuerdos y por otro dejaría enterrado el plan de negocios que pretende llevar acabo Adif, con los terrenos de los talleres Renfe, con las graves repercusiones que podría tener para el urbanismo de nuestra ciudad.

Tampoco ven desde la Mesa que se hayan llegado a grandes avances por parte de la Comisiòn Técnica respecto a cómo será el futuro proyecto constructivo, sin que tampoco hayan sacado a luz como quedará finalmente el mismo.

El corte de circulaciones de trenes previsto durante más de 36 meses en la Estación de Almería será de nuevo otro mazazo para los viajeros almerienses, de nuevo desde la plataforma ciudadana se apuesta, porque se contemplen by pas que permitan las circulaciones de trenes. A modo de ejemplo ponen la integración del AVE en Málaga, donde en su momento con más de 50 circulaciones de trenes de cercanías, media distancias, larga distancia y alta velocidad, con la construcción de by pas, no cortaron ni un solo día el acceso de los trenes a la la Estación de su capital.

Finalmente la Mesa plantea que sí por el parte del MITMA se quiere finalizar las obras de la alta velocidad en nuestra provincia en el 2026, es urgente de que cierren cuanto antes el acuerdo de financiación de la segunda fase del soterramiento de la alta velocidad en Almería capital, e insisten que la mejor opción, es que el coste de esta obra la financie los Presupuestos Generales del Estado.