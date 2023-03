Los ‘spielberg’ ruedan sus historias de barrio en Almería

El timbre abre un río de adolescentes en el centro concertado María Inmaculada que recorre pasillos en el intercambio de clase y segrega a un grupo de alumnos seleccionados que, en esta ocasión, ni mates ni lengua. En sus mochilas hay más, guiones y claquetas, y esas ‘cosas’ del cine que durante este curso están aprendiendo para, al final, presentar sus propias historias de barrio.

Este grupo de estudiantes de la ESO, desde los doce años de las clases primero a los de cuarto, forma parte del proyecto Cinema Labs impulsado por la Diputación Provincial dentro de los laboratorios culturales del Plan Camina, que trata de abrir senderos de unión entre el centro de la ciudad y los barrios del casco histórico y de Pescadería-La Chanca. Participan la Escuela de Artes, el IES Celia Viñas, la Compañía María , el Galileo, La Chanca, el Amor de Dios, Juan Pablo II y El Milagro. De Pescadería-La Chanca procede parte de los estudiantes del María Inmaculada.

Sobre el escenario del salón de actos, se encuentra Paul Andreu, el experto que imparte las clases magistrales sobre el arte cinematográfico. Desde los conceptos básicos, como la diferencia entre un plano conjunto o un plano detalle, hasta las peculiaridades de cada unos de los roles que intervienen en un rodaje. Una vez aprendida la materia, “cada alumno deberá elegir sus funciones en el rodaje”, explica. Si se es el director, el ayudante de dirección, formar parte del equipo de estrellas o situarse tras las cámaras como operadores, en los departamentos de vestuario, maquillaje o encargarse del guión.

A José Santiago Santiago, de 14 años y estudiante de tercero, ser actor no es, por ahora, su vocación. Le interesa la dirección y tiene experiencia anterior en rodajes de cortos relacionados con la violencia de género y la drogadicción por lo que cuenta con una “experiencia de base” que piensa aprovechar junto a sus compañeros, Sheila López y Fernando Rodríguez, quien se decanta por la producción u operador de cámara.

Una vez repartidos los roles, tocará, en una segunda fase de las cuatro en las que se divide este proyecto, abordar el guión. Esencial y más, si cabe, en este proyecto que deja la imaginación libre a la hora de confeccionar la historia. “Se pretende que con este proyecto expresen cualquier ámbito de su realidad y las situaciones que se encuentran en su barrio y con sus vecinos”, detalla Andreu junto a Manu, profesor y monitor de esta experiencia pedagógica sobre la creación audiovisual, que generará un producto audiovisual final partiendo desde cero.

“A mí la iniciativa me llamó la atención, me gustó lo que me explicó el maestro y vamos a poder grabar”, interviene Almenkari A. Malak, de doce años y de primero de la ESO sentada junto a Alaa Mahiai, también de doce años, y quién sabe si futura actriz.

Aprendidos los códigos del lenguaje audiovisual, el manejo de los equipos de grabación –se les prestarán cámaras, micrófonos...–, el arte de la iluminación, el tratamiento de imágenes posterior, entre otros aspectos, el curso avanzará a la tercera fase, centrada en el rodaje. La idea es dedicarle una jornada semanal de unas 3 horas de duración, con diferentes localizaciones del propio centro educativo y espacios exteriores siempre que así lo requiera la historia.

La última fase es la edición con la que se finalizará la creación del producto audiovisual digital editando el material filmado, que puede tener formato de documental o cortometraje, empleando técnicas diversas con total libertad, elegidas por consenso. Aunque para estos equipos de estudiantes hay otra fase más con la que guardar la claqueta: la proyección de sus trabajos en espacios de la provincia, la ciudad y los barrios implicados.