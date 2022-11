El subdelegado del Gobierno desglosa a UGT los Presupuestos del Estado para Almería

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha mantenido una reunión con los responsables de UGT a nivel provincial para explicarles el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en lo que respecta a las inversiones previstas en Almería y “recabar sus propuestas”.

En una atención a medios previa al encuentro, celebrado en la sede provincial de UGT, Martín ha señalado que los presupuestos para 2023 serán muy positivos para Almería ya que, además de contemplar una parte inversora muy importante -la provincia contará el año próximo con una dotación de 562,2 millones de euros-, el proyecto de ley de PGE tiene un carácter “eminentemente social”, de “protección a las clases medias y trabajadoras de nuestro país”.

En este sentido, el subdelegado ha destacado la subida del 8,5% que experimentarán las pensiones y que, en Almería, se traducirá en una subida de alrededor de 1.000 euros anuales para cada pensionista, o el incremento del Ingreso Mínimo Vital: “Este presupuesto cuida a los más desfavorecidos, el IMV tendrá un incremento del 8,5% para que estas personas también puedan hacer frente a la subida del IPC”, ha dicho. Martín ha destacado, además, las ayudas a los estudiantes “con un récord en las becas que se concederán este curso”.

En cuanto a las inversiones, el subdelegado ha resaltado que Almería será la primera provincia andaluza en inversión y la cuarta a nivel nacional, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. “Además de lo previsto para la línea del AVE, hay contempladas también importantes partidas para Carreteras o para infraestructuras hídricas, para seguir fomentando la agricultura almeriense y la creación de puestos de trabajo”. La dotación contemplada en los PGE para 2023 asciende a 481,3 millones de euros.

Por su parte, la secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, ha trasladado su confianza en que el AVE llegará en la fecha prevista: “Estamos viendo que las obras se están ejecutando, no entiendo algunos comportamientos que critican todo lo que se está haciendo cuando, durante los diez años anteriores, no se hizo absolutamente nada. No es el momento”, ha dicho.

En la reunión han participado Jesús Manuel Quero, secretario de Organización y Administración de UGT; Sushi Requena, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Almería; Paqui Ramírez, secretaria general de FICA Almería y Bartolomé Díaz, secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT.