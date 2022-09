El subdelegado afianza 2026 para la llegada del AVE

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha recalcado este martes que la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia estará "finalizada y puesta en marcha en 2026" conforme a los planes iniciales del Ejecutivo y la planificación de obras a pesar de los modificados en al menos tres de los tramos de la provincia de Almería que han dilatado los plazos de construcción de la plataforma de vía entre 15 y 36 meses desde su adjudicación en el primer trimestre de 2019.

"No estamos pidiendo un acto de fe sino que las obras están en ejecución, cosa que no ha sucedido siempre en nuestra provincia", ha dicho el subdelegado en declaraciones a los periodistas quien ha comparado la situación actual con las actuaciones efectuadas entre 2011 y 2018 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, cuando "no se construía ni un solo metro de AVE" y había túneles "tapiados".

El subdelegado ha reconocido así que los modificados recientemente aprobados conllevan la finalización de tramos como Pulpí-Vera en torno a octubre de 2024 cuando, conforme a la planificación inicial, debería haber acabado a finales de 2021, si bien este aspecto no va a apartar al Ejecutivo de una fecha "inamovible" de 2026.

"La obra sigue a buen ritmo, se desarrollando en varios tramos y vamos a estar vigilantes para que no se produzca ese incumplimiento, que al fin y al cabo serían incumplimientos contractuales", ha especificado el subdelegado ante unas modificaciones aprobadas y que responden "a necesidades que no se pudieron prever" a partir de peticiones de otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Segura o la Junta de Andalucía, así como de actuaciones para evitar incidencias derivadas de posibles lluvias torrenciales "con episodios destructivos de gota fría o danas".

La fecha de conexión por Alta Velocidad entre Almería y Murcia ya fue señalada por el exministro de Fomento Jose Luis Ábalos en marzo de 2021, de modo que la introducción de modificados que aportan hasta 36 meses más de actuaciones en la plataforma en algunos tramos no cambia el cronograma del Gobierno aunque Martín no ha podido detallar cómo se sucederán los siguientes hitos entre 2024 y 2026 para tener lista esta infraestructura.

"Estaremos vigilantes", ha dicho al respecto sobre esta "obra histórica" que se ejecuta a través de Adif, toda vez que ha recordado que "la documentación oficial es de libre acceso para cualquier persona" de cara a comprobar la planificación de los trabajos de fases posteriores entre los que se incluye la colocación de la vía, catenaria, electrificación así como las pruebas de funcionamiento y seguridad, entre otros aspectos.

Martín ha insistido en que los trabajos siguen "un ritmo adecuado aún con estos modificados" con obras que van " de Almería a Pulpí" y en las que "se puede ver maquinaria que trabaja en todos y cada uno de los tramos", según ha añadido tras las críticas de la Mesa en Defensa del Ferrocarril ante algunas actuaciones de calado, como viales o un falso túnel de casi 900 metros bajo el Polígono Industrial de Viator que aún no se ha empezado a construir.

Las tres modificaciones aplicadas a distintos tramos de construcción de la plataforma de Alta Velocidad (AVE) entre Almería y Murcia van a elevar el coste de la infraestructura en alrededor de 71 millones, toda vez que supondrán dilatar los plazos de ejecución entre 15 y 36 meses en función de cada uno de los tramos donde se incluyen cambios.

Las obras de construcción de la plataforma en el tramo Vera-Pulpí (Almería) han visto incrementado su presupuesto en 30 millones de euros después de que Adif Alta Velocidad haya acordado modificar el contrato formalizado con Acciona-Ferrovial en febrero de 2019, lo que a su vez va a suponer doblar el tiempo de obras, que pasa de un periodo estimado de 30 a 66 meses.

Los trabajos que arrancaron en abril de 2019 para un tramo de unos 25,7 kilómetros y que atraviesa los términos municipales de Pulpí, Cuevas del Almanzora y Vera debían haber terminado, según la planificación inicial, a finales de 2021, si bien con este modificado las previsiones más optimistas pasan por una fecha fin de los trabajos en octubre de 2024.

Esta misma modificación ha obligado también a alterar otros contratos asociados, como el de servicios de consultoría en ingeniería civil para el tramo Pulpí-Vera, que suma otros 1,4 millones de euros --hasta los 4.290.619 euros-- y se prolonga para el control de las obras durante la totalidad del plazo de construcción, incluyendo la fase final necesaria para la elaboración de la certificación final, lo que estira este contrato hasta diciembre de 2024.

Las actuaciones en este espacio, que elevan su coste hasta los 175.875.868 euros, incluyen diez viaductos con una longitud total de 2,67 kilómetros aumentada ahora en casi 500 metros más. Asimismo, para garantizar la permeabilidad territorial se van a construir 20 estructuras para pasos de caminos bajo la plataforma ferroviaria, diez estructuras de paso superior sobre la plataforma ferroviaria, una pasarela peatonal y 50 obras de drenaje transversal.

La modificación llega ante circunstancias que el adjudicador "no podía prever" hasta el desarrollo de los trabajos; una situación alegada también para el tramo Níjar-Río Andarax, que eleva su presupuesto en 17.883.392 euros hasta 124,5 millones de euros para un tramo de 25,5 kilómetros de longitud.

La actuación que fue adjudicada a la Contratas y Ventas SA en el primer trimestre de 2019 preveía 32 meses de obras que, con esta modificación, se eleva hasta los 49 meses de trabajos en un tramo que incluye 16 viaductos, cuatro pasos superiores, nueve inferiores y un túnel de 878 metros en Viator, que atravesará el polígono industrial y que será objeto de cambios.

También se van a aplicar cambios en cuanto a los movimientos de tierras con alternativas de protección en zonas inundables, recálculos en los viaductos con nuevos aparatos de apoyo y la traslocación de especies y prospecciones de fauna a requerimiento de Medio Ambiente, entre otros aspectos.

Con estos son tres modificados los que se han aprobado en las últimas semanas, al que se suma el tramo Los Arejos-Níjar, que se ampliarán 15 meses y sumarán una cuantía extra de 23,2 millones de euros, hasta los 141.793.588 euros, por el variaciones en un viaducto, la traslocación de flora protegida y cambios en el sistema de construcción para evitar efectos de posibles 'danas'.