El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha reclamado al Ayuntamiento de Almería que refuerce el servicio público de transporte colectivo urbano, que presta mediante concesión la empresa Surbús, después de que ésta haya planteado un ERTE que afecta a 62 trabajadores (53 conductores, tres mecánicos y seis administrativos) que pasarán a cobrar cerca de un 40% menos de su sueldo. “Somos conscientes de que se han de tomar medidas ante la grave situación generada por el Covid-19 –ha afirmado el concejal naranja–, pero siempre garantizando, por un lado, las medidas de seguridad sanitaria para empleados y usuarios, y por otro, unos servicios mínimos que respondan a la demanda existente en Almería de este servicio público”.

En ese sentido, Miguel Cazorla ha explicado que, tras mantener conversaciones con representantes del comité de empresa, con directivos de Surbús, y con la concejal responsable del Ayuntamiento almeriense, “somos conscientes de que el servicio excepcional se ha iniciado hoy mismo, y que tiene carencias, de modo que es manifiestamente mejorable, y debe solucionarse a la mayor brevedad posible”. “Esta misma mañana se han dado casos de ciudadanos que esperaban en su parada y que, cuando llegaba el autobús, no podían subirse debido a que, con las medidas actuales, estos autobuses no pueden, según el Ayuntamiento, transportar a más de 30 personas para cumplir con las distancias de seguridad pertinentes, cuando en realidad queda un habitáculo disponible de 16 metros cuadrados, donde, guardando las distancias de seguridad, no cabrían más de 15-20 personas. Así, algunos usuarios han tenido que esperar hasta una hora o más para poder subirse en el siguiente, con las consiguientes molestias que ello conlleva, de llegar tarde a los puestos de trabajo, o a sus hogares, o allá a dónde se dirigieran”, ha detallado.

Así las cosas, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Consistorio almeriense han reclamado al Ayuntamiento que estudie reforzar este servicio para que los servicios mínimos establecidos respondan adecuadamente a la demanda existente. “Es verdad que el número de usuarios actual se ha reducido drásticamente debido al confinamiento por el Estado de Alarma, pero también es verdad que, sobre todo en horas punta y en determinadas zonas estratégicas, como las paradas que llevan a centros de salud, hospitales y centros de trabajo que siguen operativos, se están produciendo estas situaciones, y es por ello que pedimos al equipo de Gobierno que lo tenga en cuenta”.

Por último, Cazorla ha subrayado que “disminuir en exceso la frecuencia del servicio, tal y como denuncian los propios trabajadores, implica aumentos excesivos de los tiempos de espera para el usuario, y además pueden provocar aglomeraciones indeseadas, de modo que instamos a buscar el equilibrio adecuado entre el servicio de transporte de personas y la salud de los trabajadores y de los propios usuarios, algo que se puede hacer de manera consensuada entre los empleados, la empresa concesionaria y el propio Ayuntamiento”.