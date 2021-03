“Sabemos que las concentraciones a pie de centro no representan hoy el malestar general y creemos que pueden generar una impresión inexacta y contraproducente debido a las limitaciones que provoca la pandemia, por lo que nuestro compromiso con los centros y docentes afectados es actualmente pelear en los despachos de la Delegación evitando en la medida de lo posible situaciones de riesgo para la salud pública”, han apuntado desde el sindicato, desde donde han añadido que tienen conocimiento de que este curso la Consejería ha suprimido en la comunidad autónoma de Andalucía más de 400 unidades netas en Educación Infantil y Primaria”.

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Almería apoya las reivindicaciones en particular exigiendo el mantenimiento del actual número de unidades y plantilla del sistema educativo almeriense. “Nos mantenemos alerta ante las previsiones planteadas por la Administración pues hemos detectado que en el actual proceso de escolarización, algunos centros educativos han sufrido un recorte en la oferta de vacantes , cuestión de máxima relevancia que afecta directamente a la contratación docente, a sus destinos y sus condiciones laborales”.

“El resultado es la eliminación de una clase, la exclusión de los niños cuyas familias sí arriesgaron y la masificación de la clase que sí se mantiene, siempre con una ratio al límite de la legalidad , cuando no, superando la cifra máxima que marca la normativa”, han expuesto en un manifiesto en el que han considerado asimismo que “en tiempos de pandemia, es más que razonable que se produzca una disminución de ratios para hacer frente al COVID y, de paso, no se cierren unidades”.

Tal y como han expuesto en la primera de las concentraciones convocadas a las puertas del CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Lope de Vega, “Las familias que estos días realizan la solicitud de plaza para sus hijos se encuentran con que el colegio público de su elección ha reducido una clase, es decir, 25 plazas , en lugar de las clases que se ajustarían a la población del entorno. Ante el temor de no conseguir entrar, se ven forzadas a optar por una segunda o tercera opción para no ‘arriesgar’. De esta manera, el recorte de plazas ejerce un efecto disuasorio sobre las familias”.

Educación: “A día de hoy no se ha eliminado ninguna unidad”

Desde la Delegación de Educación de la Junta en Almería han señalado que “como cada curso escolar, al iniciarse el periodo de escolarización la Consejería de Educación realiza una previsión de unidades para cada provincia, teniendo en cuenta aspectos como los índices de natalidad o el número de alumnos censados. El número de unidades iniciales no son definitivas, son el punto de partida del proceso de escolarización. Una vez finalizado el plazo de solicitud de admisión, el servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Almería ampliará ese número de unidades si fuese necesario. Recordamos que el proceso de escolarización no culmina hasta el inicio del próximo curso escolar, por lo que a día de hoy no se ha eliminado ninguna unidad. La planificación de la oferta de plazas para el curso 21-22 está en una fase inicial, con una previsión que parte de los datos del censo de alumnos y alumnas que se incorporan por primera vez al sistema, con una bajada superior a los 3.600 niños y niñas de tres años, y un total en todo el sistema de más de 23.000. Una vez termine el proceso de escolarización, el 31 de marzo, se sumarán las unidades que sean necesarias, como ocurre en cada curso escolar. Cabe recordar que en este curso 20-21 el sistema educativo público dispone de 138 unidades más que en el anterior en el balance general, porque si bien la demanda baja en Infantil y Primaria, sube en el resto de enseñanzas. En Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, el aumento de unidades respecto al curso anterior es de 292; en Educación Especial se han autorizado 144 unidades más respecto al curso anterior, con un incremento neto de plantilla de 130 docentes, mientras que en la Formación Profesional el aumento de unidades es de 237. Destacar el refuerzo de 7.000 docentes en la red pública ha facilitado un incremento equivalente a más de 4.000 unidades de funcionamiento, entre Primaria y Secundaria, en este curso 20-21, que están gestionando los centros según sus necesidades. De los 1.742.267 alumnos matriculados en plazas sostenidas con fondos públicos este curso 20-21, un 80,6% están en centros públicos y un 19,4% en centros concertados, manteniendo el equilibrio entre ambas redes.