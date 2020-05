El trabajo de colegios, maestros y profesores durante el periodo de confinamiento provocado por la alerta sanitaria está siendo fundamental para que los alumnos sigan desarrollando sus actividades habituales a través de la distancia. Los profesionales han puesto todo de su parte para mantener la cercanía con los pequeños y sus familias , de tal forma que el desarrollo de las materias no haya sido inconveniente.

La situación ha puesto trabas, pero todo es posible si se le ponen ganas y no ha faltado profesionalidad alguna ni ganas por parte de los estudiantes. Pero hay quien lo tiene todo para que esto sea posible y otros alumnos que sufren dificultades debido a su situación socioeconómica. Pero si se analizan las necesidades y se les pone remedio, todo es posible. Estudiar desde casa se puede complicar sin herramientas como dispositivos e internet.

Es por ello que la Consejería de Educación y Deporte ha decido facilitar casi un millar de tabletas al alumnado almeriense matriculado en centros docentes ubicados en zonas vulnerables y que carece de los medios tecnológicos o electrónicos necesarios para seguir con sus tareas académicas. Además, la Consejería dará 764 tarjetas SIM para facilitar la conexión a internet. Esta medida, que tiene como finalidad paliar la brecha digital entre los estudiantes de la provincia más vulnerables, cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros.

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a que el alumnado afectado por la brecha digital pueda continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje online y finalizar el curso académico 2019/20 sin dificultad en la modalidad no presencial tras el cierre de los centros docentes por la pandemia.

Los destinatarios de los terminales (marca Huawei modelo T5) que se benefician de esta medida la provincia son 1001 alumnos de Bachillerato, segundo curso de los ciclos formativos de grado medio y superior, 4º de la ESO y 6º de Educación Primaria, 16 centros de FP y a 65 centros de educación compensatoria o ubicados en zonas Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social).

Estos estudiantes han sido identificados por los equipos directivos de los centros que son los que conocen mejor la situación de sus estudiantes. Tras las necesidades detectadas por estos centros, se ha establecido una categorización entre el alumnado que necesita dispositivo y tarjeta y el que sólo precisa de la tableta o de la tarjeta.

La distribución de los terminales y tarjetas se está haciendo a través de las Delegaciones Territoriales de Educación y de los equipos directivos de los centros docentes. El delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Antonio Jiménez, explica que ayer aprovecharon el primer día de apertura de los centros para la escolarización para repartir el material informático. “Hemos pasado de estar en los colegios con los compañeros a tener que adaptarse a esta situación de estar confinados en casa. Echan de menos todo lo que supone el colegio y espero que con estos medios informáticos pueda ser mayor llevadero el día a día en el proceso de enseñanza en estas zonas económicas más vulnerables”, explica el delegado, quien agrega que “el proceso de escolarización es necesario porque hay que sacar vacantes de profesores o cuántas unidades corresponden a cada centro. Se van a acortar los plazos pero hay que empezar el curso en septiembre, ya veremos en qué condiciones”.

Ana Matilla es directora del IES Rio Andarax del Puche, considera fundamental el reparto de este material informático: “La mayoría de nuestros alumnos no tenían acceso a este tipo de material. La brecha tecnológica era muy grande. Le hemos echado mucha imaginación y mucho Whatsapp. Esperemos que en septiembre estemos aquí ya”.

Las tablets se entregan, respetando las medidas de seguridad personal necesarias, en condición de préstamo y, una vez que las clases se reanuden de manera presencial, los dispositivos electrónicos se devolverán a los centros para que puedan disponer de ellos. Entre las entidades que colaboran en el reparto se encuentran Protección civil, Cruz Roja y Almería Acoge.

El profesorado: Fernando Rodríguez, docente del colegio Ave María de El Quemadero

Fernando Rodríguez es tutor del sexto curso del CEIP Ave María de El Quemadero e imparte clases de lengua, sociales, cultura digital, naturales y alemán. Explica que la adaptación a las clases online "al principio supuso un trabajo muy laborioso porque los niños no eran conscientes del problema, eran una especie de vacaciones y contactar con ellos fue complicado. Al final contactamos con todos y les dijimos que había que trabajar desde casa, pero al final se engancharon, y por mi parte, el curso de sexto, y estoy muy contento con ellos".

Los alumnos del curso tienen su propio canal de Youtube, un grupo de Facebook y una forma muy original y efectiva de contactar para desarrollar su docencia: "Funcionamos por Instagram. Mantenemos la privacidad porque no nos tenemos agregados, así que por mensajes privados nos mandamos la fotografía de los ejercicios. Además, también hacemos videollamadas y durante el fin de semana los corregimos".

Fernando ha conseguido establecer una dinámica de trabajo con sus alumnos: "Pensé que la mejor rutina para que sintieran que el colegio sigue funcionando con su rutina habitual lo que hago es mandar el lunes a primera hora la tarea tanto a los niños como a las familias. Tienen de plazo hasta el viernes a las 14:00 horas. Me mandan todos los ejercicios de todas las asignaturas y después se las envío al maestro correspondiente. Y a partir del viernes por la tarde dedico una hora con cada niño a corregir y a hacer los exámenes online".

Todo esto resulta tener trabajo extra: "Entre semana me preguntan dudas sobre las distintas asignaguras y resolvemos dudas, pero los fines de semana no descanso porque empiezo el viernes a las cinco de la tarde y termino el domingo a las siete. Tengo la suerte de que son pocos niños y la atención es muy individualizada".

La situación socioeconómica del barrio de El Quemadero provoca que algunos alumnos no hayan tenido acceso a Internet a través de dispositivos hasta ahora con el reparto de tabletas por parte de la Junta: "Quizás en mi curso no tanto porque ya empiezan a ser mayores y la mayoría tienen móviles, pero sí que sucede en cursos más bajos. Ellos son los que peor lo pasan, pero los tutores se han esforzado en conseguirlo. También es cierto que el colegio hay un alto porcentaje de niños árabes y la hora de comunicarse con ellos es difícil porque los niños son los traductores y los intermediarios, es un proceso complejo al principio pero que ha ido saliendo adelante. Hay familias que están intentando dar lo máximo de sí, intentar ayudar siempre y entre todos intentamos conseguir que todo funcione".

Fernando intentó adelantarse al confinamiento y a la situación actual organizando el trabajo: "Yo llevo trabajando en esto desde que empezó el confinamiento, desde mediados de marzo ya mandé cosas a los niños para que se pusieran a trabajar y finales de marzo contacté con todos y a día de hoy el funcionamiento es fantástico".

A pesar de todo, esta es una situación injusta sobre todo para los más pequeños y hay quien lo pasa mal: "Este es muy periodo muy complejo. Algunos alumnos se siente raros, hace poco una alumna se me puso a llorar porque dice que se sentía muy sola y que no tenía el apoyo y el cariño dentro de la clase. Pero al final hay que buscar las cosas positivas y los niños están desde casa dando lo mejor de sí. Pero también hay que trabajar con las familias porque no están acostumbradas a estar tanto tiempo con ellos. Algunos pasan todo el día en el cole con clases de acompañamiento porque sus padres trabajan, por ejemplo, en los invernaderos y no llegan a casa hasta tarde. Así que también había que establecer pautas con los padres".

Los alumnos: Carmen López madre de Jonathan Giménez, estudiante del CEIP Padre Tapia

Jonathan Giménez, de 13 años y alumno del CEIP Padre Tapia (El Viso, Níjar) ha podido seguir las clases online gracias a los dispositivos repartidos por la Junta de Andalucía. El joven padece trastorno déficit de atención e hiperactividad tipo combinado y requiere de atenciones personalizadas en distintas materias. Pero las ganas que le pone pueden llegar a sortear todas las limitaciones.

"Es un hijo responsable y esfuerza cada día en sus tareas. Está haciendo todo lo que le están mandando del colegio. Por la mañana hace la mitad de la tarea y por la tarde vuelve a ponerse con ella. Todos los días le pongo cinco horas partidas. Es una obligación", explica Carmen López, su madre.

La tablet le servido para seguir las clases y desarrolar el trabajo de forma fundamental: "Se puso muy contento con su llegada y la utiliza constantemente para el estudio", explica Carmen, quien argumenta que durante este confinamiento y la ausencia de clases el día a día lo lleva un tanto regular al tener que convivir con sus cuatro hijos.

Andrea Stanila, alumna del colegio Ave María de El Quemadero

Andrea Stanila es estudiante de sexto de Primaria en el colegio Ave María del Quemadero, es amante del Hip-Hop y le encanta hacer beatbox desde que era pequeña. Reconoce que esta situación está siendo complicada y que le gustaría estar en clase para que el día a día fuera más sencillo. Pero los profesores están facilitando el trabajo y las herramientas como la tablet también: "Tengo ganas de volver. Echo de menos a los compañeros, pero ahora hablamos menos porque en casa estoy más pendiente de la tarea".

Andrea ya cuenta con una de las tablets repartidas por la Junta: "La utilizo para las matemáticas, por ejemplo. También para sociales para buscar información en internet y en cultura digital, tenemos que buscar una noticia y la tenemos que hacer con subtítulo, entradilla y cuerpo y me vale para informarme".

También tiene establecido una calendario de tarea: "Los lunes nos mandan tarea y el viernes hacemos la entrega. Entonces el maestro nos pone una hora y nos llama por videollamada y ya la corregimos. La tarea la suelo hacer por la tarde, es cuando más me gusta, la hago de cuatro a siete, y si termino la tarea sigo con la de mañana y así tengo tiempo para estudiar los exámenes orales que manda el maestro".

Salima Belhaj El Founti, alumna del IES Río Andarax de El Puche

Salima Belhaj El Founti tiene 18 años y estudia cuarto de la ESO. Quiere estudiar Bachillerato de Ciencias y ser enfermera. Durante estos días de confinamiento no solo ha prestado especial atención a sus estudios, también ha ayudado a sus hermanos en la tarea.

Ayer se le hizo entrega de la tablet y la recibe con gran ilusión: "Nos ayuda mucho. Hay gente que no tiene móvil y necesitamos mucho estos medios para seguir adelante". Reconoce que este periodo no está siendo fácil: "Ha sido my duro pero hemos sabido afrontarlo. Los profesores nos han ayudado mucho. Tienen mucha paciencia con nosotros. Echo mucho de menos el colegio, estar con tus compañeros, con los profesores".

Durante este tiempo la forma de comunicarse con los profesores a través de las redes sociales. Ayer recibió la tableta en el IES Río Andarax del barrio de El Puche.

Allison Tobar, alumna del CEIP Ave Maria de El Quemadero

Allison Tobar tiene 12 años y cursa sexto en el CEIP Ave María de El Quemadero. Su sueño, y así lo expresa, es poder trabajar como veterinaria en el futuro, le encantan los perros y quiere compartir momentos con los animales. Allison no está llevando demasiado mal el confinamiento y se muestra aplicada durante esta situación: "Me esfuerzo y siento que es mejor ya que no hay mucha distracción. El colegio se echa de menos pero en el colegio estás con los demás pero en casa pasa el tiempo con la familia y también puedes aprender más".

De la misma forma, se esfuerza día tras día para terminar el curso con el máximo conocimiento posible y se ha marcado una rutina diaria: "Yo reparto cinco horas al día. Empiezo a las ocho de la mañana y termino en torno a las doce".

La forma de comunicarse con sus profesores ha venido siendo mediante correo electrónico. También se le ha hecho entrega de una tablet que principalmente la utiza para sociales y para lengua.