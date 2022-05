Más piratas que taxistas, la falta de presión desata el caos en la Intermodal de Almería

En octubre de 2021, el Ayuntamiento de Almería ejecutó una campaña de acoso contra los taxistas piratas de la estación Intermodal. El caso es que durante algunas semanas consiguieron atajar el problema en su mayoría.

Era necesario. Los conflictos entre los taxistas legales y los piratas iba a más. Y no es para menos. El negocio ilegal se estaba comiendo una buena parte de los ingresos de los taxistas. El caso es que la calma duró poco. Concretamente, hasta que la Policía Local abandonó la zona.

Desde entonces, y a sabiendas de que nadie los va a mover de la zona, las bandas que operan en la Intermodal se han ido armando hasta el punto de que varias franjas horarias son más los piratas que se encuentran en la Intermodal que los propios taxistas, que ya han amenazado incluso con no parar en la estación.

Hasta 25 inmigrantes se han llegado a contar en las inmediaciones. Están los que, dentro de la estación, captan a los clientes. Fuera de esta hay varios que organizan a los clientes dependiendo de su destino y más alejados (junto a la gasolinera o el hotel) se encuentran los conductores.

El proceso es sencillo, deben juntar, al menos, a cuatro personas para comenzar el viaje. Y no se paga por trayecto de forma conjunta, cada cliente lo hace de forma individual, por lo que las ganancias son mayores que las de un taxista legal.

Ahora son muchos más, de hecho, han aparecido nuevas bandas. En un principio, solo una banda formada por personas de origen extranjero se encargaba de robar clientes a los taxistas legales. Estaban organizados, y aunque de vez en cuando surgía alguna riña sobre cuál de los conductores era el encargado de transportar a los clientes, los problemas entre ellos eran menores.

Ahora, es distinto, el número de bandas ha crecido y se disipan por varios puntos de Almería. Según pudo conocer Diario de Almería, actúan en la estación Intermodal, en el Puerto, en la oficina de extranjería o en el consulado marroquí. Esto ha generado conflicto entre ellas. Han comenzado a delimitar sus áreas de actuación para que todos puedan comer del mismo pastel aunque eso provoque conflictos bastante a menudo.

Que el número de personas que ‘trabajan’ en trasladar de forma ilegal a personas desde Almería capital aumente significa que este negocio ilegal funciona. Lo explicaba hace apenas unas semanas Antonio Ortuño, uno de los taxistas legales afectados.

“Nosotros no olemos un Campohermoso o una Mojonera cuando están ellos. Es muy difícil. Pero cuando ellos no están se hacen muchas más salidas así. Incluso Murcia”. Esos viajes dejan mucho dinero. Más aún cuando los piratas no cobran una simple carrera, sino que lo hacen por pasajero. Eso, unido a que no deben pagar impuestos, les deja un buen porcentaje de ganancias. Bastante más que a los legales.

Antonio Ortuño explica que cuando los agentes se fueron, “dejaron la Intermodal abandonada y han vuelto con más fuerza, incluso amenazantes, diciendo: ‘Estamos aquí porque no pueden hacer nada". El gremio de los taxistas explican que anteriormente a la publicación del artículo en Diario de Almería “no nos hacían caso la de veces que por medio de la asociación se lo hemos reivindicado. Solo se ponen manos a la obra cuando algún medio de comunicación lo pública porque entonces así parece que les da vergüenza de no actuar y cumplir con su obligación”.