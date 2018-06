Un tercio de la pena por reconocer que roció con gasolina y quemó a su pareja

"¿reconoce usted los hechos por los que está acusado?". "Sí". Este fue el breve intercambio de palabras entre la magistrada Tarsila Martínez y Catalin C., el acusado de rociar con gasolina y prender fuego a su pareja en la Vega de Acá. Únicamente añadió el procesado que antes de que ocurrieran los hechos había bebido una botella entera de ginebra, vino y cerveza, entre otras bebidas. Pero gracias al acuerdo entre su abogado, Marcelo Quilez; la letrada de la acusación particular, Rosa María Muñoz, y el Ministerio Fiscal, la pena a la que se enfrentaba Catalin C. se vio reducida ayer a un tercio de lo previsto. Y es que de los 22 años que inicialmente solicitaba el fiscal para él, finalmente el acusado mostró su conformidad con una pena total de seis años y nueve meses, de los que ya ha cumplido más de dos en prisión provisional. En concreto, le ha sido impuesta una pena de un año y 9 meses por un delito de malos tratos habituales y 5 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, con la agravante de parentesco y la atenuante de reconocimiento de los hechos. Aunque el fiscal ha mantenido su petición de 8 años de orden de alejamiento respecto a A.S.B., la víctima, ha retirado su solicitud de pago de indemnizaciones por los hechos y por posibles malos tratos previos porque la mujer ha defendido que todo fue un "accidente" y que no sufrió violencia machista.

Asegura que no fue nunca maltratada

Aunque Catalín C. ha reconocido por completo lo ocurrido en abril de 2016, A.S.B. dijo a los medios antes de la vista oral que lo denunció por que así se lo aconsejaron unos amigos para obtener una "ayuda". "Me dijeron que me iban a dar una ayuda y por eso lo culpé, pero es inocente. El incendio empezó de una vela (...) no hubo malos tratos (...) los amigos me aconsejaron que le echara la culpa y por eso lo culpé"; aseguró. La mujer relató que esa noche, "cuando pasó lo que pasó" y comenzó el fuego en la chabola, Catalín C. la cogió en brazos y le tiró agua encima.