El rodaje del thriller de acción 'The Rhythm Section' obliga a cortar mañana la Vía parque

El rodaje del thriller de acción 'The Rhythm Section', dirigida por la ganadora del Emma Reed Morano y protagonizada por los actores Blake Lively y Jude Law, que se está desarrollando en el Puerto y en las calles del Casco Histórico y de Pescadería-La Chanca va a provocar mañana jueves, entre las 6.00 y las 20.00 horas, el corte en ambos sentidos de una de las principales vías de la ciudad como es la Vía Parque (N 340 antigua), desde la Avenida del Mar (Pescadería) hasta Bayyana.

Convertida en la ciudad marroquí de Tánger por la magia del cine, la escena que se rueda mañana es una de las principales de la película y consiste en una espectacular persecución con coches en la que participarán hasta un total de diez vehículos. La grabación se realizará con cámaras instaladas en los propios vehículos y en edificios colindantes a la calle Cara, donde se iniciará la persecución, que atravesará la rotonda de Pescadería y terminará en el puerto pesquero.

El desarrollo y los medios empleados requieren que se corte al tráfico la circulación, para lo que la productora contará con un equipo de 45 personas para la vigilancia y control de vehículos y peatones. En concreto, desde las seis de la mañana y hasta las ocho de la tarde estará cortada la Vía Parque (N 340 antigua), a la altura de la Avenida del Mar (Pescadería) y hasta Bayyana, por lo que los conductores, salvo servidumbre, que desde la capital deban desplazarse en dirección Málaga tendrán que hacerlo por la A 7 a través de la Avenida Federico García Lorca-Rambla Belén (salida 443), que será también el enlace más cercano de entrada a la ciudad para los que procedan desde el Poniente.

Para facilitar los desplazamientos, tanto de vehículos como de personas, se han colocado notas y paneles informativos en distintos puntos de la ciudad e incluso de Aguadulce, El Parador, carretera N 340a y autovía A 7 y habrá un dispositivo especial de la Policía Local, así como de personal designado por la productora para evitar posibles incidencias.

El rodaje, que se retrasó respecto a sus previsiones iniciales en enero debido a la lesión de la protagonista, se realizará en plena Operación Paso del Estrecho (OPE), por lo que también los accesos al recinto portuario se verán modificados y los turistas podrán acceder a través del Muelle de Levante, mientras que el puerto pesquero contará con una salida alternativa cercana a la zona de astilleros.

Igualmente, se verá afectada la Línea 6 del autobús urbano, cuyo recorrido mañana desde Obispo Orberá sera hasta la Fuente de los Peces, en el Parque Nicolás Salmerón, donde cambiará el sentido de la marcha en dirección a El Puche. Los usuarios que quieran acceder al barrio de Pescadería podrán hacer transbordo a la Línea 1 en la misma Fuente de los Peces, sin necesidad de billete de transbordo. Y los que quieran acceder desde Pescadería hacia El Puche también podrán hacer transbordo a la Línea 6 en el mismo lugar y en las mismas condiciones.

Dos millones de euros en la capital

La nueva producción de los creadores de 'James Bond', Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, supondrá 6.000 pernoctaciones en Almería y empleará a 300 figurantes, muchos de los cuales son vecinos del propio Casco Histórico y del entorno del barrio de Pescadería, generando un impacto económico de unos dos millones de euros en la ciudad, a donde ha llegado tras pasar por Madrid y Cádiz.

'The Rhythm Section' narra la historia de la inteligente y rebelde Stephanie Patrick (Blake Lively), quien vive atrapada en una espiral de autodestrucción desde que su familia muriese en un accidente aéreo. Tras descubrir que el accidente no fue casual, para lo que contará con la ayuda de un ex miembro de los servicios secretos (Jude Law), la protagonista se propone descubrir la verdad y ambos iniciarán una serie de operaciones que les llevarán de una punta a otra del planeta con el único propósito de encontrar a los responsables del accidente.

Se trata de la adaptación de la primera de las cuatro novelas que conforman la exitosa saga literaria de Mark Burnell que dará el pistoletazo de salida a una nueva franquicia cinematográfica.